Пляжное платье разозлило покупателей

Лёгкое пляжное платье, представленное в известном интернет-магазине, породило очередной модный скандал. Наряд предназначен для походов на пляж, предполагается, что модницы будут надевать его поверх купальника, поэтому платье короткое и открытое. Однако пользователей смутило не это. Из-за выбора ткани платья выглядит так, будто создано из пузырчатой плёнки, которую используют для упаковки. Комментаторы тут же со скепсисом отметили, что в итоге наряд смотрится так, будто его достали из мусорной корзины. Правда, стоит платье 68 фунтов (примерно 6 000 рублей), что вряд ли соответствует цене мусора.