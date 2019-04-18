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Пляжное платье разозлило покупателей 

Рамблер 11 часов назад
Лёгкое пляжное платье, представленное в известном интернет-магазине, породило очередной модный скандал. Наряд предназначен для походов на пляж, предполагается, что модницы будут надевать его поверх купальника, поэтому платье короткое и открытое. Однако пользователей смутило не это. Из-за выбора ткани платья выглядит так, будто создано из пузырчатой плёнки, которую используют для упаковки. Комментаторы тут же со скепсисом отметили, что в итоге наряд смотрится так, будто его достали из мусорной корзины. Правда, стоит платье 68 фунтов (примерно 6 000 рублей), что вряд ли соответствует цене мусора.
Мода , Видео
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