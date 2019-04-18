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Какая одежда говорит, что у вас нет вкуса 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Сыграть злую шутку с любой женщиной может даже ее любимая кофточка. Внимательно пересмотрите свой гардероб, возможно, где-то в его недрах притаились ваши настоящие враги. Разбираемся, какие вещи говорят окружающим об отсутствии вкуса у их владелицы.

Одежда не по размеру

Наберитесь смелости и признайтесь себе, что любимое платье давно мало. Избавьтесь от всех вещей, которые некрасиво обтягивают все складочки и подчеркивают все недостатки. Носите то, что действительно вас украшает и подходит по фигуре.

Буйство красок

Не пытайтесь надеть на себя все лучшее сразу, особенно если вы любительница ярких красок. Стилисты рекомендуют не сочетать больше четырех цветов в комплекте. Следите, чтобы они были одой насыщенности и температуры.

Обилие украшений

Здесь работает принцип "лучше меньше, но лучше". Обратите внимание на качество изделий, а не на их количество. Пусть ярким будет что-то одно.

Старая обувь

Иметь одну пару туфель на все случаи жизни не только невыгодно, но и вредно для здоровья. Во-первых, так обувь быстрее изнашивается, а во-вторых, она не успевает проветриваться, а значит, в ней развиваются колонии грибков и бактерий. Не говоря уже о том, что окружающие, скорее всего, заметят, что вы не вылезаете из одних и тех же туфель.
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