Ошибки в сочетаниях одежды, которые делает почти каждая

Современная мода чем дальше, тем больше разрушает стереотипы. Когда-то казалось, что невозможно надеть строгое прямое пальто с кроссовками или грубые ботинки с платьем. Сейчас такого рода запретов стало куда меньше, а одежда и обувь совершенно разных стилей вполне гармонично смотрится друг с другом. Тем не менее, чтобы не выглядеть безвкусно или нелепо, по-прежнему не стоит нарушать базовые правила в сочетании одежды, а именно:

Носить несколько вещей с совершенно разными принтами

Веселый или геометричный принт — это круто, но во всем должна быть мера. Если принты будут одновременно, скажем, и на свитшоте, и на юбке или брюках, то визуально они «потеряются», а само сочетание будет смотреться аляповато. Или например, если вы наденете рубашку и брюки в длинную полоску, то скорее станете похожи на костюм Шелдона — одного из героев «Теории большого взрыва», когда он решил нарядиться в «эффект Доплера».

Что делать?

Разбавьте наряд однотонными вещами, на их фоне принт будет выделяться.

Рисунки должны быть объединены одним цветом.

Хорошо сочетаются между собой рисунки одного типа, но разного размера (например, крупный горох с мелким).

Пренебрегать аксессуарами

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Далеко не каждая любит аксессуары. Многим, например, кольца, браслеты, цепочки носить попросту неудобно. Но вовсе не обязательно, чтобы украшений было много. Одно кольцо, часы, брошь или же шейный платок способны дополнить образ и придать ему завершенность.

Что делать?

К пиджакам или прямым пальто добавьте большую брошь

К платью в этностиле прекрасно подойдет деревянное или крупное кольцо

Если вы очень любите черный, то комплект из полностью черных вещей отлично разбавят яркий шейный платок или часы.

Выбирать обувь и сумку одного цвета

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Уже и не вспомнить, кто придумал правило «обувь и сумка должны быть одного цвета», но сейчас оно точно больше не актуально. Главное — чтобы они сочетались по стилю и тону, остальное неважно. Иначе никаких сумок не напасешься!

Что делать?

Подбирайте аксессуары одного стиля — например, к черным «лодочкам» подойдет сумка-клатч или небольшая сумка на ремешке.

Очень удобно и, к счастью, еще и модно — носить рюкзаки. Так, к классическим туфлям больше подойдет строгий кожаный, а к кроссовкам — спортивный.

Носить высокие сапоги с юбкой или платьем ниже колена

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Дело в том, что высокие ботфорты или сапоги в сочетании с длинной юбкой визуально делают короче даже длинные ноги. Если обувь без каблука, то в таком образе вы будете казаться ниже (хотя с каблуком тоже смотрится не очень).

Что делать?

К юбке или платью миди больше подойдут туфли, ботильоны, кроссовки или кеды.

Если очень хочется надеть высокие сапоги, то выбирайте юбку с длиной выше колена.

Одежда на размер меньше

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Очень часто одежду на размер меньше покупают «для мотивации». Мол, «похудею и буду носить». В результате нам тесно и неудобно, да и визуально одежда, подобранная не по размеру, бросается в глаза.

Что делать?

Тут только один совет — любить себя. При выборе размера руководствуйтесь прежде всего собственным комфортом, чтобы брюки-джинсы-кофты-платья хорошо сидели и не сковывали движений.

Оверсайз во всем

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Куртки, свитшоты, рубашки и платья оверсайз популярны уже второй сезон, но любая избыточность — враг хорошего. Поэтому обилие безразмерных вещей полностью скроет все достоинства вашей фигуры и будет смотреться мешком.

Что делать?

Знать меру. Оверсайз — это классно и удобно, но сочетайте, например, свитшот с прямыми джинсами или легинсами.

К свободному пальто или куртке подойдет прямое или приталенное платье.

Брюки с заниженной талией и короткие майки

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Наряды в духе Spice Girls и Бритни Спирс давно ушли в прошлое. Поэтому оголенный живот — это уже давно не модно, да не и особо удобно.

Что делать?

Если вам нравятся брюки с заниженной талией, то носите их со свободными рубашками или футболками, закрывающими живот.

Когда нестерпимо хочется надеть короткий топ или рубашку, завязанную узлом, присмотритесь к джинсам с высокой талией.

Неправильное сочетание цветов

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Слишком много разных цветов в пределах одного образа будут смотреться слишком аляповато, глазу просто непонятно, на чем же остановиться.

Что делать?

Не сочетать теплые и холодные оттенки, а выбирать одежду примерно в одной цветовой гамме. Например, между собой хорошо сочетаются пастельные оттенки.

Излишняя монохромность — тоже наш враг, в черно-белом вы будете скорее похожи на офисного работника. Поэтому не бойтесь привнести в монохромный образ яркие детали.