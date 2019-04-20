Грудь Ольги Бузовой вызвала бурное обсуждение у фанатов

В Инстаграме певица Ольга Бузова опубликовала видео, в котором она с трудом проходит через крутящиеся двери.

«Ваша любимая рубрика ожидание — реальность. Когда хочешь снять красивую проходку в роскошном платье, а на твоём пути находится преграда в виде крутящихся дверей. Но я всё равно принцесса Ольга» — подписала фото Бузова.

Фанатам тут же начали искать грудь у певицы: «В лифчике сразу видно, что пусто. Оля зачем так выделять свои недостатки?»; «Верх платья некрасиво смотрится из— за отсутствия груди»; «Платье красивое. Но я вижу, что платье в груди большое… То есть … Провалы».