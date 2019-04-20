Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грудь Ольги Бузовой вызвала бурное обсуждение у фанатов 

Russianshowbiz.info 16 часов назад
В Инстаграме певица Ольга Бузова опубликовала видео, в котором она с трудом проходит через крутящиеся двери.
«Ваша любимая рубрика ожидание — реальность. Когда хочешь снять красивую проходку в роскошном платье, а на твоём пути находится преграда в виде крутящихся дверей. Но я всё равно принцесса Ольга» — подписала фото Бузова.
Фанатам тут же начали искать грудь у певицы: «В лифчике сразу видно, что пусто. Оля зачем так выделять свои недостатки?»; «Верх платья некрасиво смотрится из— за отсутствия груди»; «Платье красивое. Но я вижу, что платье в груди большое… То есть … Провалы».
Russianshowbiz.info: последние новости
Анастасия Квитко забыла отретушировать свои бедра Принц Уильям утаивает правду от своего сына Андрей Григорьев – Аполлонов расстался с супругой после 17 лет отношений
Мода , Видео , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что мужчина вам врет
Какая одежда говорит, что у вас нет вкуса
Какие цвета помогут повысить самооценку
Почему стройные и высокие живут дольше22
Найден легкий способ определить мужскую измену
Видео
Нацепившая на дочь поводок женщина попала на видео
Дети
Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Звёзды
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев
Звёзды
6 знаменитостей, которые никогда не были замужем
Звёзды
Продукты, от которых желтеют зубы
Еда
Как мясо в колбасе заменяют рыбой
Еда
Как без труда похудеть к лету
Здоровье
Названы продукты, которые подделывают чаще других
Еда
Российские звезды, родившие после 40
Звёзды
Знаменитости, которых поколачивали мужья
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение