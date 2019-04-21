Лека Миронова: кто преследовал советскую манекенщицу

«Советская Одри Хепберн» — именно так называли иностранные СМИ манекенщицу Леку Миронову. Несмотря на то, что Миронову практически не выпускали за границу, ее лицо знали даже за океаном. Модель приглашали на работу в США. Но кто-то из чиновников сказал, что у Леки больное сердце, поэтому перелет может оказаться для нее смертельным. И подобные препоны Мироновой чинили постоянно.

Балерина, архитектор, модель

На самом деле Леокадия (Лека) Миронова никогда не мечтала о карьере манекенщицы. Тем более, что в советские годы эта профессия вовсе не была престижной. Обычная работа с обычной зарплатой, как и все остальные. Сначала она хотела стать балериной, потом архитектором. Не вышло: в первом случае — подвели больные ноги, во втором — слабое зрение. Казалось, это тупик.

Но однажды на пару с подругой Миронова приехала на швейную фабрику, где тогда трудился известный теперь модельер Вячеслав Зайцев . Он сразу заметил высокую и эффектную девушку и пригласил ее на работу. Так Лека Миронова стала первой моделью Вячеслава Зайцева.

Популярнее Збарской

Именно благодаря Зайцеву Миронова оказалась в списке самых известных манекенщиц Советского Союза. Это произошло на Всесоюзном съезде молодых модельеров, где Лека демонстрировала наряды, созданные Вячеславом Михайловичем. Постеры с фотографиями Мироновой тогда появились во всех магазинах, ателье и других общественных местах страны. Лека Миронова была гораздо популярнее небезызвестной Регины Збарской. Кстати, последнюю очень раздражало, когда поклонники путали Миронову с ней.

О том, что Збарская в те годы явно проигрывала Мироновой, говорит и тот факт, что американские журналисты, посетившие СССР, выбрали для своего документального фильма под названием «Три звезды Советского Союза» наряду с балериной Майей Плисецкой и легкоатлетом Валерием Брумелем именно Леку Миронову. Вскоре картину увидели за океаном. Из США пришло приглашение на имя Леокадии. Но кто-то из чиновников ответил, что у модели больное сердце, поэтому перелеты ей противопоказаны. Об этом разговоре Миронова узнала только через много лет. Так советские начальники мстили девушке за ее несговорчивость.

Месть за несговорчивость

По словам самой Леокадии Мироновой, партийные боссы не единожды намекали ей на интимную близость, но всякий раз манекенщица отвечала категорическим отказом. А однажды ее привезли на фотосессию, которая, как оказалась, была организована для журнала, предназначенного для высокопоставленных членов ЦК. Сниматься нужно было обнаженной. Узнав об этом уже на месте, Миронова, устроив в студии погром, просто сбежала.

С этого момента Лека находилась под постоянным наблюдением сотрудников КГБ. Где бы ни появлялась манекенщица, за ней повсюду следовали люди в штатском. Девушку не выпускали на показы за границу и запугивали даже ее родственников. Мать Мироновой неоднократно вызывали на беседы в соответствующие органы, а как-то раз даже чуть не закрыли в психиатрической больнице. Женщину спасла находчивость дочери. Когда в квартиру явились санитары, в гости к Мироновым приехал родственник, который жил в Болгарии. Лека представила его медикам, как иностранца. Те не стали вдаваться в детали и ретировались.

После ухода

В конце концов Лека устала бороться. Она подала заявление об уходе, при этом указав, что на этот шаг ее просто вынудили. Мироновой советовали переписать бумагу, но она наотрез отказалась это делать. Последствия такой принципиальности оказались плачевными: манекенщицу перестали показывать по телевидению, не приглашали на показы и съемки. С большим трудом ей удалось устроиться в Дом моделей в подмосковных Химках, где Миронова отработала больше 20-ти лет. За все эти годы она ни разу не обнародовала имена своих обидчиков из ЦК, мотивируя это тем, что их дети и внуки еще живы.

Сегодня Леке Мироновой уже за 70, но она продолжает дружить с Вячеславом Зайцевым и даже иногда выходит на подиум. Она по-прежнему хороша собой и прямо держит спину. «Советская Одри Хепберн» советует всем поступать, как она, а именно никогда не сдаваться.