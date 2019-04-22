Проверенные способы, которые помогут одеться в люкс недорого

Мечта о дорогой брендовой сумке или роскошных туфлях становится реальностью. Теперь наличием luxury-вещей в гардеробе сложно кого-либо удивить. Все больше людей могут покупать одежду дорогих брендов по приемлемым ценам. Как сэкономить на шопинге и приобрести вещь своей мечты — рассказывает WMJ.ru и сооснователь социального маркетплейса брендовой одежды Oskelly Заира Келигова:

Все советы, которые я могу дать, довольно простые, но все они позволяют значительно сократить расходы на покупку элитной одежды

1. Цены на текущие линейки брендов, конечно, могут отпугивать. Чем актуальнее вещь, тем она стоит дороже, — это понятно. Зато одежду из предыдущих коллекций можно приобрести значительно дешевле. Эти вещи остаются полноценными luxury-изделиями и в то же время продаются с хорошими скидками. Чтобы выглядеть актуально и стильно в одежде из прошлых коллекций, выбирай базовые вещи, которые не выйдут из моды ни сейчас, ни потом.

2. Может быть, в твоей коллекции уже есть люксовые вещи, которые ты давно не носишь? Если они в хорошем состоянии, их всегда можно продать на площадках ресейла, а не выбрасывать или отдавать друзьям. Доходы от такой сделки могут существенно помочь при покупке нового люкса. Да и складировать ненужную одежду в шкафу, надеясь, что она еще пригодится, вряд ли стоит.

3. Значительно сэкономить на дорогой покупке позволяют ресейл-сервисы. Во-первых, они уже продают вещи с привлекательными скидками, а во-вторых, осуществляют доставку товаров по всей стране. Так что тратить время на поездки в бутики и поиск подходящих вариантов не придется.

4. Несмотря на то что многие зарубежные сайты реализуют товары с существенными скидками, при растаможке все преимущества такой покупки теряются. Если сейчас беспошлинно можно ввезти в страну товар не дороже 500 евро, то в будущем это будет уже 200 евро. Но при заказе на некоторых ресейл-площадках не придется платить никаких пошлин.

5. Выгодно приобрести люксовые вещи можно в так называемых charity-шопах. Это благотворительные магазины, где есть вероятность купить брендовые вещи по очень низкой цене. Правда, в России их очень мало, а желающих приобрести хороший товар может быть много. Так что найти что-то подходящее будет стоить немалых усилий.

6. Иногда найти вещь своей мечты можно и в секонд-хенде. Некоторые очень скептически относятся к такому шопингу, однако это отличная площадка, которая позволяет приобрести недорогую одежду хорошего качества. К тому же на поиск люксовых брендов может уйти очень много времени и сил, а подходящий товар быть в единственном экземпляре и в несоответствующем размере. Тут все строится на удаче: может повезти, а может и нет.

Текст: Заира Келигова, Татьяна Зубахина