Что женщины на самом деле думают о мужчинах в шортах

Мужчина в шортах. Сегодня этим уже никого не удивить. Даже в южных странах, где еще недавно о таком и помыслить было нельзя, сильная половина с удовольствием использует этот вид одежды, чтобы комфортнее чувствовать себя в зной. А в курортных городах шорты давно уже перешли в самый традиционный вид одеяния. Но как относится к этому прекрасная половина человечества?

Модельеры давно уже откликнулись на эту тенденцию, и на сегодняшний день создано сотни моделей мужских шорт с различным цветом и функционалом, к которым предлагаются всевозможные аксессуары. Фасонов множество: сирсакер, бермуды, милитари, чино. Последние считаются самыми универсальными. Они сочетаются с любой футболкой и кроссовками. Чуть менее популярны джинсовые шорты — их не наденешь на пляж, и для занятий спортом они далеко не лучший вариант. Во всех остальных ситуациях: турпоходы, загородная поездка, дача, лес — они незаменимы.

Однако прекрасная половина человечества далеко не всегда с одобрением относится к такому мужскому гардеробу. Интернет-журнал Bigmir обратился к ста женщинам с одним вопросом: «Как вы относитесь к мужчинам в шортах?». Большинство — 37 были настроены негативно и сказали, что смотреть на это не будут ни за что. Чуть меньше — 32 считают, что все зависит от самого мужчины: фигура, статность, наконец, насколько искривлены ноги. А 11 считают, что, к примеру, на тренировку мужчины должны носить только шорты.

Свой опрос относительно неприятия видов мужской одежды провела среди своих читательниц газета «Комсомольская правда». В ТОП-9 шорты не вошли. Но среди ответов часто в качестве неприятных глазу видов мужской одежды назывались короткие шорты в клеточку и джинсовые шорты до колена с цветными «отворотиками».

Многочисленные опросы женщин показали, что при оценке внешних качеств мужчины, женщины в подавляющем большинстве смотрят на торс. Практически никто не оценивает мужчину по его ногам. Журнале Royal Society journal Proceedings опубликовал результаты работы австралийских исследователей. В ходе проводимого эксперимента австралийцы предложили 160 женщинам оценить мужчин по фото их тела (лиц на изображении не было).

Наиболее привлекательными женщины признали мужчин с развитым мускулистым торсом. Они опережали даже мужчин высокого роста, что обычно женщинами ценится. О привлекательности мужских ног или их неприятии по каким-либо параметрам речи в ответах не велось вообще.

В 2016 году немецкий модельер Карл Лагерфельд поддержал короткошортную мужскую тенденцию. Показы моды–2016 от Лагерфельда несколько шокировали публику, особенно ее женскую часть. По мнению обозревателей моды, понадобится не один год, чтобы эта мода вышла на городские улицы и стала бы восприниматься как норма.

С этим категорически не согласны модельеры. Они уверены, что мода уже получила распространение. Другое дело, что еще не все мужчины умеют правильно подбирать для себя этот вид одежды. Так, если шорты на мужчине сидят плохо, то дело только в неправильно выбранной модели или цвете. Шорты должны, в первую очередь, идеально сидеть на мужской талии, считают они. И еще важен цвет. Появиться в шортах цвета милитари на теннисном корте или берегу моря — настоящий моветон. А главное, не перепутать мужские шорты с женскими.

Последние всегда на замке (на мужских в основном пуговицы), и пуговица на поясе пришита в соответствующую сторону. К тому же мужчины часто допускают еще одну серьезную ошибку — неумело пользуются носками при наличии шорт. К сожалению, говорят проповедники моды, до сих пор многие представители сильного пола не уяснили себе, что с сандалиями носки не носятся вообще, белые носки уместны только при наличии спортивной обуви, а длинные к шортам вообще не подходят.

И последнее. Сами мужчины к шортам относятся очень даже благосклонно. Они быстро оценили для себя все удобства этой одежды, и те из них, кто уже привык щеголять в шортах, ни за что не хотят расставаться с ними.