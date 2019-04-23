Одежда, которая выдает отсутствие вкуса

Даже любимая кофточка, в которой вы чувствуете себя привлекательной, может оказаться той самой вещью, которая выдает полное отсутствие вкуса. Возможно, в глазах других она выглядит нелепо. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит пересмотреть свой гардероб.

Не тот размер

Anews

Пора посмотреть правде в глаза — самое удобное, любимое, давнее платье уже не сидит по фигуре. Избавьтесь от обтягивающих вещей, которые показывают каждую складку на теле — гораздо красивее вы будете выглядеть, если купите одежду своего размера.

Смешивание стилей

Anews

Смешивать стиле в современном мире можно и нужно, но нужно делать это правильно. Цвета, фактуры, материал — если знать, как делать это грамотно, вы будете выглядеть как с обложки. Но в обратном случае, вы будете смотреться нелепо.

Правило трех цветов

Anews

Помните о правиле трех цветов и не надевайте не подходящие по цвету вещи. Лучше надеть одну контрастную вещь или украшение, чем и то и то сразу.

Одна обувь на все

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Окружающие, скорее всего, заметят, что и с зимней курткой, и с легким платьем вы надеваете одну и ту же обувь. Кроме того, в одной обуви постоянно ходить нельзя — она быстрее изнашивается и не успевает проветриться. А значит, в ней начнут размножаться бактерии.

Подделки

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Это правило должно быть аксиомой: никогда не покупайте подделки. Это абсолютно точно выдаст отсутствие вкуса и лишь подчеркнет полное незнание моды.