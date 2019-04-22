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Осторожно: эти вещи выдают ваши комплексы. Мужское мнение 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: yapokupayu.ru
С первого взгляда мужчины вычислили комплекс отличницы, заниженную самооценку и стремление к власти. Оказывается, женская одежда и аксессуары необыкновенно красноречивы.

Футболка с лейблом

Павел, 34 года, программист: «Когда вижу на улице девушку в футболке с огромным логотипом именитого бренда, я думаю, что у ее обладательницы есть комплекс превосходства: она хочет покупать лишь самое лучшее, дорогое. Еще мне кажется, что такая девушка не готова к компромиссам, а от мужчины будет требовать роскошных подарков. Есть и другая сторона: некоторые девушки покупают реплики брендовых вещей, тратя огромные суммы. Мне кажется, что причина кроется в их низкой самооценке и желании пустить пыль в глаза».
Карина Химчинская, стилист и дизайнер: «Футболка с принтом — это ключевая тенденция весны-лета 2019 года. Но совсем не обязательно выбирать вещь с логотипом бренда, можно найти модель с интересным рисунком, надписью, которая близка вам по духу. Такая футболка подчеркнет индивидуальность и не вызовет недоумение у окружающих».

Костюм с иголочки

Иван, 25 лет, инженер: «Для меня тревожный звоночек, если женщина в обычной жизни (и даже на выходных) не расстается с деловым стилем. Возможно, так проявляется комплекс отличницы: ей хочется, чтобы в ней все видели профессионала, а безупречный крой строгих костюмов должен скрыть недостатки фигуры (которых может и не быть вовсе). Если костюм становится своеобразной защитой от окружающего мира, то это очень отталкивает мужчину, а вовсе не пробуждает в нем желание».
Карина Химчинская: «Идеально сидящий брючный костюм актуального кроя украсит любую женщину, особенно если к нему подобраны стильные аксессуары и обувь. В противном случае он превратит в строгую учительницу».

Очень высокие каблуки

Антон, 40 лет, шеф-повар: «Пришел к выводу, что женщины, выбирающие обувь на очень большом каблуке, страдают какой-то разновидностью комплекса Наполеона. Причем грешат этим как миниатюрные девушки, так и весьма высокие. Я совсем не понимаю, в чем прикол быть выше Эйфелевой башни на фотографиях и заставлять большинство мужчин комплексовать из-за того, что они ниже дамы на две головы».
Карина Химчинская, стилист и дизайнер: «Каблуки выше 12 сантиметров (с учетом скрытой платформы) уже давно считаются плохим вкусом. Так что тут речь даже не о комплексах, а просто об отсутствии стиля».

Кепка-картуз

Петр, 28 лет, ресторатор: «Для меня любой необычный головной убор — это вызов обществу. Моя бывшая девушка в магазине могла примерять десяток крутых шляп целый час, а в итоге уйти с пустыми руками. Ей казалось, что шляпа то полнит ее лицо, то увеличивает синяки под глазами. Ей никогда не хватало смелости сделать выбор. На мой взгляд, девушки, которые выбирают кепку-картуз и носят ее с высоко поднятой головой, хотят подчинять себе окружающих, властны и даже упрямы. Поверьте моему богатому опыту».
Карина Химчинская: «Классная кепка, не понимаю, почему она вызвала такую бурную реакцию. Носят эту модель сейчас все: от девушек-тинейджеров до женщин элегантного возраста».

Свитер со спущенной линией плеч

Федор, 28 лет, дизайнер интерьеров: «Я знаю, что сейчас мешковатый стиль очень популярен. Так что если я вижу на улице девушку в огромном бесформенном свитере, то первым делом стараюсь понять язык ее тела. Если девушка смотрит вниз, идет неуверенно, не преподносит окружающим свой образ как стильный, то я делаю вывод, что незнакомка нерешительна, прячет фигуру под скучной одеждой и боится открываться».
Карина Химчинская: «Вещи с эффектом оверсайз действительно могут либо сотворить чудо и превратить вас в икону стиля, либо стать чехлом, за которым спрятана фигура. Так что очень важно уметь подчеркивать достоинства фигуры (например, при помощи пояса), а также не искажать пропорции».

Платье с очень глубоким декольте

Ярослав, 38 лет, юрист: «Поспорю с мнением многих мужчин, которые считают, что платье с откровенным декольте говорит о высокой самооценке его обладательницы. Просто женщина искренне считает грудь самой красивой (и ценной) частью своего тела и пытается отвлечь этим эффектным способом от комплекса неполноценности. Она может вообще считать себя очень некрасивой или недостаточно образованной. Как правило, женщины, предпочитающие достаточно вульгарные платья, активно меняют свою внешность: увеличивают губы, делают ринопластику. Все это не от большой любви к себе, мне кажется».
Карина Химчинская: «У мужчин слишком расплывчатое понятие, что такое декольте. Существует огромное разнообразие вырезов платья. Сейчас актуален квадратный вырез, который смотрится достаточно сдержанно, но в то же время привлекательно».

Одевайтесь так, чтобы чувствовать себя уверенно!

Карина Химчинская Дизайнер, стилист:
Не стоит слепо гнаться за актуальными трендами, из всего разнообразия новинок нужно выбирать одежду и аксессуары, которые будут подчеркивать вашу индивидуальность: платье-рубашка, сумка-торба, дизайнерские украшения со смыслом.
Если вы будете выбирать те вещи, которые вам нравятся, подчеркивают достоинства вашей фигуры и мастерски скрывают ее недостатки, люди будут видеть перед собой женщину, знающую толк в моде и не страдающую от низкой самооценки.
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