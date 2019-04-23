Как и с чем носить платье в «деревенском» стиле: примеры с подиумов и 5 готовых образов

Пасторальные мотивы в одежде уместны отнюдь не только в соответствующих декорациях — в этом сезоне хлопковое кружево, ажурную вышивку, клетку виши и мелкий цветок смело носим в городских джунглях, как на этом настаивают дизайнеры. На примере одного «пастушьего» платья доказываем универсальность подобных и вдохновляем тебя на долгие романтические прогулки.

С корзинкой и сандалиями

То, что напрашивается к такому платью само собой, — это сумка-корзинка, в которую запросто поместится самое необходимое для перекуса на траве, и плетеные сандалии на плоском ходу для преодоления многочисленных километров по солнечному (и совсем необязательно европейскому) городу. Чтобы образ не выглядел слишком пляжно, а, напротив, казался собранным, советуем завершить его большим количеством аксессуаров. Платок на волосы и солнцезащитные очки — программа-минимум.

С ковбойским налетом

В более реальных для наших широт погодных условиях пригодится кое-что, что сделает аутфит несколько теплее, и это прекрасная возможность поэкспериментировать с разными стилями. Скажем, отлично впишется сюда ковбойская история: почти что аутентичные казаки и рубашка или куртка из денима с эффектом потертости. Массивная цепочка для очков сделает образ еще более актуальным и залихватским.

C ботинками в байкерском стиле

Для тех, кому тема вестерна все еще не близка, предлагаем вариант, кажущийся как будто общепринятым. Раз уж считается, что байкерской атрибутикой — грубыми ботинками и косухой — платье не испортишь, смело дополняй ею самые романтичные фасоны. А чтобы дух романтизма все-таки сохранить, советуем прихватить шерстяной берет.

С плащом и ремнем-шлейфом

Вторая половина весны — отличное время, чтобы поиграть на контрастах: пока погода колеблется, можно одновременно выгуливать удлиненный плащ и открытые ботильоны. И то и другое прекрасно поддержит «пасторальное» платье. Ярким акцентом в этом трио может стать актуальный ремень-шлейф, который легко можно носить как поверх платья, так и поверх плаща.

С кедами и панамой

Наконец, никто не отменял всеми любимого сочетания «платье + кроссовки» (правда, последние в данном случае рекомендуем заменить минималистичными кедами). Уйти от кантри-мотива и вырулить в сторону чего-то молодежно-городского позволят классная панама и виниловый шопер.