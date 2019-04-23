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Антитоп предметов женского гардероба — по мнению мужчин 

BigPikcha.ru 36 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Недаром говорят, что мужчина и женщина — существа с разных планет. Наши представления о прекрасном часто не совпадают, но, может, и стоит прислушаться к мнению со стороны? Выбор за вами. Посмотрим, какие вещи в нашем гардеробе сильный пол видит как антисексуальные, некрасивые или неразумные.

1. Угги

Неудивительно! Обувь, которая делает даже самую изящную ножку на три размера толще и шире. Если к этому прилагаются толстые икры, пиши пропало… Ноги как у слона, плоскостопие и другие подобные ассоциации рождаются в голове у многих мужчин, в то время как мысли о тепле и комфорте могут и не промелькнуть вовсе.

2. Легинсы

Легинсы, заправленные в короткие сапожки и прикрытые туникой или платьем, могут усыпить бдительность мужчины и даже понравиться. Весь гнев богов вызывают укороченные легинсы, оголяющие часть ноги, варианты, не прикрывающие попу, через которые просвечивает нижнее белье, а также легинсы на не самых красивых ногах.

3. Афгани, галифе, шаровары

Слишком напоминают большой подгузник и не украшают бедра, чтобы быть понятыми.

4. Завышенная талия

Тут масса ненавистных вещей. Топы и платья с талией «ампир», платья бэби-долл, даже платья без талии, расширяющиеся от груди. По мнению мужчин, в этих вещах женщина похожа на беременную. И это не все. Джинсовые шорты с завышенной талией делают попу плоской и непривлекательной, а джинсы с высокой талией рождают ассоциации с этакой одеждой «мамаши».

5. Слишком высокая платформа и танкетка

Такая обувь напоминает копыта. Никакой легкости и изящества, да и часто мужчины думают: «Как она, бедняжка, таскает целый день на ногах эти утюги?»

6. Вещи оверсайз

Огромные пиджаки, джинсы-бойфренды, джинсовые комбинезоны… Это все слишком неженственно в глазах мужчин. Также женщина в слишком крупных очках видится им чуть ли не пришельцем или большим насекомым. Еще сильный пол не жалует сумки внушительных размеров. Менее габаритные вещи смотрятся изящнее.

7. Бриджи

Бу! Пара-па-па-пара-па! Ра! Ти! Но! В общем, вы поняли главную идею.

8. Юбка-фонарик

Невыигрышно подчеркивает женскую фигуру. Все-таки облегающие бедра фасоны остаются абсолютными фаворитами.

9. Корректирующее белье

Действительно, корректирующее белье, бесшовное и базовое белье нейтральных цветов вряд ли можно назвать эротической мечтой. Особенно сильное впечатление может оставить момент, когда дама скинет нарядное платье, а под ним окажется неглиже, напоминающее бинты мумии. Если после мероприятия предстоит ночь любви, лучше продумать детали наряда заранее.

10. И на закуску!

Вещи, которые взрывают мужской мозг! Летние сапоги и зимние шорты. «Где логика?» — недоумевает сильная половина человечества.
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