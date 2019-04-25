Как начать разбираться в ювелирных украшениях

Чем помолвочное кольцо отличается от обручального, какие бывают серьги и почему в холодное время года не обойтись без броши. Вместе с ювелирным домом Kabarovsky мы составили полный гид по ювелирным украшениям.

Кольца

Помолвочное и обручальное кольца можно отличить по строго отведенному для него месту на руке — безымянному пальцу — и внешнему виду. Обручальное кольцо, как правило, выглядит просто, без вычурных декоративных элементов. Оно должно быть удобным в быту, все-таки его полагается носить, практически не снимая. Помолвочное кольцо может быть шикарнее обручального, традиционный вариант — колечко с одним бриллиантом. Коктейльное — броское кольцо с ярким дизайном, которое призвано стать акцентом всего образа. По названию ты уже догадалась, по какому поводу стоит носить этот аксессуар. Перстни. Если коктейльное кольцо может быть и бижутерией, перстень обязательно изготавливают из драгоценного металла и украшают драгоценным или полудрагоценным камнем или жемчугом. Этот камень находится в центре кольца, он может быть окружен более мелкими камнями, но все равно притягивает основное внимание. Печатки. Такое кольцо напоминает перстень акцентной центральной частью, но вместо камня на ней металлическая площадка с инициалами, гербом или другим знаковым символом. Тринити. Изобретателем такого дизайна колец считается Луи Картье, который создал аксессуар из трех пересекающихся окружностей. Сейчас тринити делают даже из двух или более трех окружностей. Вензеля. Популярная форма, которая сочетает оригинальность и лаконичность. Это витое кольцо с неровной окружностью, часто украшенное рядом мелких камней. Фаланговые кольца. Это целая конструкция из двух или более колец. В средние века такой аксессуар носили только аристократические особы. В прошлом веке фаланговые кольца были особенно популярны у представителей субкультур, а сегодня это яркое демократичное украшение. Кольца-кастеты. Соединенные между собой кольца, которые надеваются сразу на несколько пальцев. Их судьба примерно такая же, как и у фаланговых колец, правда, кольца-кастеты были еще и средством самозащиты, а не просто способом показать статус. Выбрать кольцо

Серьги

Гвоздики или серьги-пусеты. Их основное достоинство — универсальность. Благодаря лаконичной форме такие украшения подойдут для любого образа: от повседневного до вечернего. Серьги-гвоздики стоит выбрать, если на тебе уже есть массивное колье или браслеты. Нити. Серьга с нитью или цепочкой. Длина может варьироваться от мочки уха до ключиц, особенно с сегодняшним трендом на объемные серьги. Особый шик — асимметричные серьги: одна может быть гвоздиком, а другая — нитью. Медальоны. Серьги овальной формы с центральной частью из драгоценного камня. В основе серьги могут быть другие материалы, например горячая эмаль, тоже декорированная камнями. Кольца. Такие серьги могут быть абсолютно разных размеров: от маленького аккуратного классического овала до массивного кольца. Несмотря на разнообразие декора, основным акцентом в таких серьгах остается форма. Не забывай, что правильно выбранные серьги помогут скорректировать форму лица. Если у тебя квадратное лицо, выбирай овальные или серьги-капли — они смягчат углы. Удлиненные сережки с геометричными подвесками удлинят круглое лицо. Массивные серьги на цепочке уравновесят узкий подбородок на треугольном лице. Выбрать серьги

Подвески

Ювелирную подвеску чаще всего носят на цепочке из драгоценного металла, хотя это может быть и шелковая лента. В качестве кулона выбирают украшения на любую тематику, популярны религиозные и этнические символы, а также собственные инициалы или знаки зодиака. Из религиозных символов самый распространенный — крест. Он может быть как традиционным и лаконичным, так и причудливым акцентным аксессуаром. Особенно элегантно выглядят несколько цепочек с лаконичными подвесками, надетые одновременно. Выбрать подвеску

Браслеты

Основные разновидности ювелирного браслета: кольцо и цепочка. У первого более жесткая форма, он может быть выполнен в виде спирали, незамкнутого кольца без застежки или замкнутого обода, в который нужно продевать руку. Браслеты-цепочки бывают разной ширины и плетения, часто они украшаются подвеской. Массивные широкие браслеты хорошо смотрятся на девушках с очень тонкими запястьями. Выбрать браслет

Колье

Колье — это ожерелье, прилегающее к шее, как правило, более свободное, чем чокер, и изготовленное из драгоценных металлов. Украшение на нем может быть съемным, как обычная подвеска, или встроенным. Центральная часть колье — акцентный декоративный элемент, нередко он крупнее, чем остальная часть аксессуара. Колье хоть и звучит величественно, но годится не только для вечернего образа. Выбрать колье

Броши

Это аксессуар, который прикалывается на одежду, причем не обязательно на грудь. Брошь можно носить на шарфе, юбке, плече и везде, где это уместно. Особенно такое украшение актуально в холодное время года, когда шея часто закрыта и лишена аксессуаров. В этом случае яркая брошь может вполне заменить колье. Выбрать брошь

Пирсинг

Самое популярное украшение для пирсинга — штанга. Это прямая или изогнутая металлическая палочка, на которую накручивается украшение. Само украшение может быть любым: от яркого цветка до изящного лаконичного камня. Выбрать украшение для пирсинга

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