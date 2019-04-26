Самый старый подросток в мире: кто такая Айрис Апфель

Можно ли стать иконой стиля, если тебе больше 70 лет? А быть звездой в 97? Айрис Апфель на собственном примере доказывает, что общепринятый стереотип — мода для молодежи, ничего не стоит. Даже в свои преклонные годы (а ведь через пару месяцев она отметит 98-й день рождения!) Айрис продолжает удивлять мир невероятными фэшн-экспериментами, благодаря которым ее наградили весьма необычным прозвищем — редкая птица моды.

Ее визитная карточка — безудержная эклектика. Далеко не всем дано чутье совмещать различные фактуры, игнорировать созвучие цвета, носить вещи абсолютно несочетающиеся по стилю и выглядеть при этом эффектно и гармонично. Айрис Апфель знаменита на весь мир благодаря удивительному умению оставаться юной в глубине души и не бояться быть не такой, как все.

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Айрис родилась в семье успешного предпринимателя, специализировавшегося на поставке предметов из зеркал и стекла, Сэмюэла Баррела и его супруги — российской эмигрантки Сэди. Мать Айрис содержала бутик, так что нет ничего удивительного в том, что девочка с раннего возраста была увлечена модой.

Свое первое самостоятельно купленное платье миссис Апфель помнит до сих пор. Ей тогда было всего 12 лет. Милое платье за 12 долларов и туфли за 4. Именно тогда и началось ее увлечение одеждой.

Уже будучи взрослой, Айрис скупала наряды, оставшиеся в Париже после модных показов. Не упускала американка и случая побывать на блошином рынке. Апфель дано удивительное чувство стиля и умение видеть гармонию там, где ее почти невозможно разглядеть.

В юности Айрис Апфель изучала историю искусств, а уже в 19 лет начла трудиться в отделе рекламы одной из самых авторитетных нью-йоркских газет. Вскоре юная модница поняла, что ее привлекает дизайн интерьеров, и в 50-е годы совместно с мужем она открыла текстильную фабрику «Old World Weavers», занимавшуюся реставрацией старинных тканей.

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Основными клиентами компании были музеи, тем не менее случались в ее жизни и очень крупные заказчики. К примеру, Белый дом. В 1992 году чета Апфель продала компанию.

О пожилой американке заговорили в начале 2005 года. Ей просто позвонили из Метрополитен-музея с предложением устроить выставку ее личной коллекции аксессуаров и украшений. Айрис вспоминает, что это было самое невероятное из того, что с ней когда-либо случалось.

Еще бы! Экспозицию организовали менее чем за полгода и представили на ней сотни аксессуаров и более 80 комплектов одежды. Именно тогда о миссис Апфель узнал весь мир. Впервые в истории мировой моды музей выразил желание посвятить выставку женщине, которая не является фэшн-дизайнером.

После невероятного успеха экспозиции Айрис была просто нарасхват. Ее приглашали на телевидение, она снималась в фотосессиях для модных журналов, у нее все время брали интервью и даже стали звать читать лекции перед нью-йоркскими студентами, изучающими моду. В 2013 году она была включена в список пятидесяти самых модных женщин, которым уже глубоко за пятьдесят, составленный газетой «Гардиан».

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Благодаря Айрис миллионы женщин по всему миру увидели, что существует множество способов выглядеть сногсшибательно. И дело вовсе не в наличии денежных средств или идеальной модельной внешности. Кто сказал, что в 97 лет нельзя быть модной? Возраст — это данность, от которой не уйти. Но зацикливаться на цифрах не стоит, уверена Айрис.

А она знает, о чем говорит. В 80 ее признали иконой стиля, а в 90 она получила предложение выпустить свою линейку косметики. Не так давно миссис Апфель даже написала книгу мемуаров «Икона по воле случая», в которой рассказала занимательную историю своей удивительной жизни. Кроме того, Айрис часто с гордостью говорит о своих российских корнях и мечтает однажды побывать в Москве. Кто знает, быть может, вскоре это и случится. В конце концов, какие ее годы!