«Нелепая ошибка» продавца разозлила покупателей

Пользователи обнаружили на сайте британского онлайн-ретейлера Asos фотографии, на которых одежда закреплена зажимами для бумаги. Об этом пишет Independent.

На снимках модель рекламирует платье-миди фиалкового оттенка стоимостью 35 фунтов стерлингов. Как только девушка поворачивается полубоком, на фотографиях становятся видны зажимы для бумаги, сжимающие вещь на талии модели.

«Ммм, Asos, кажется, ты забыл отфотошопить эти зажимы», — подписала пользовательница Twitter, прикрепив к посту скриншоты фотографий с сайта.

@xronnieanna

Ее пост стал вирусным, набрав свыше 30 тысяч лайков и более тысячи гневных комментариев от покупателей.

«А я-то всегда удивлялась, почему вещи, которые я покупаю, даже близко не похожи на те, что рекламируют на сайте», — возмутилась одна комментаторша.

«Такого рода поступки заставляют девушек и парней чувствовать себя нелепо. Лучше сделайте так, чтобы одежда действительно подходила людям!» — критиковала другая пользовательница.

«Оу, Asos, а мне нравится этот наряд! Настоящий панк-рок», — иронизировала другая покупательница.

После того, как изображения распространились по сети, Asos удалил фотографии и заменил их снимками без зажимов. Команда бренда связалась с клиентами и принесла свои извинения.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие масс-маркетные производители наиболее популярны в 171 стране мира. С помощью сервиса Keyword Explorer Tool, который определил, названия каких компаний пользователи чаще всего искали в сети, было установлено, что самый популярный бренд у россиян — Asos. Этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались всего 52 страны.