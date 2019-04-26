Некоторые предметы туалета, бывшие когда-то статусными, сегодня надевать считается неприличным.
Шуба из натурального меха
Носить на себе мех сегодня — это практически признаться в том, что поддерживаешь жестокое обращение с животными. Да и зачем это делать, если ты живешь не в Сибири? Весь развитой мир, исключая русских и арабов, давно носит искуственные меха. Это куда более современно, а главное — гуманно!
Золотые швейцарские часы
Швейцарские часы стоимостью в две московские квартиры — давно вчерашний день. Их покупают только престарелые коррумпированные бюрократы, желающие поразить таких же престарелых бюрократов.
Модные и молодые носят "умные часы", умеющие подсчитывать калории, отслеживать тренировки и заменяющие банковскую карту при оплате в магазине. Если вы не пятидесятилетний сотрудник какого-нибудь государственного комитета, носить золотые швейцарские часы попросту глупо.
"Лабутены"
Во-первых, после клипа на песню Шнура все равно никто не поверит, что "лабутены" настоящие. Во-вторых, высокие шпильки уродуют ногу, ходить в них невозможно, и если нет лимузина и шофера, то смысла иметь такие туфли в гардеробе тоже нет. В третьих, сейчас модно быть спортивной девушкой, так что куда лучше купить себе последнюю модель дизайнерских кроссовок и выглядеть стильно и современно, чем напялить высокие каблуки по моде времен "Секса в большом городе". Высокие шпильки уместны разве что на красной дорожке. Или на провинциалках.