Статусные вещи, которые стало неприлично носить

Некоторые предметы туалета, бывшие когда-то статусными, сегодня надевать считается неприличным.

Шуба из натурального меха

Носить на себе мех сегодня — это практически признаться в том, что поддерживаешь жестокое обращение с животными. Да и зачем это делать, если ты живешь не в Сибири? Весь развитой мир, исключая русских и арабов, давно носит искуственные меха. Это куда более современно, а главное — гуманно!

Золотые швейцарские часы

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Swiss Watches 🇨🇭 (@swisswatches) 25 Апр 2019 в 1:54 PDT Швейцарские часы стоимостью в две московские квартиры — давно вчерашний день. Их покупают только престарелые коррумпированные бюрократы, желающие поразить таких же престарелых бюрократов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexis | Adoubledose.com (@alexis.belbel) 25 Апр 2019 в 4:19 PDT Модные и молодые носят "умные часы", умеющие подсчитывать калории, отслеживать тренировки и заменяющие банковскую карту при оплате в магазине. Если вы не пятидесятилетний сотрудник какого-нибудь государственного комитета, носить золотые швейцарские часы попросту глупо.

"Лабутены"