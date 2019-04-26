Как носить кроссовки по любому поводу

Кроссовки сначала превратились из удобной обуви в модный аксессуар, а теперь уже в базовую вещь для образа в любом стиле. Ими не брезгуют первые леди, светские красавицы, голливудские дивы, ну и мы не будем. Расскажем, как носить любимые кроссовки на любое мероприятие — от рабочего совещания до свадьбы.

На свидание

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Главное, что важно помнить, собираясь на свидание, — оставайтесь собой. Если на шпильках вам так же удобно, как с гвоздями в пятках, создавайте романтичные образы с более комфортной обувью. Надевайте кроссовки с сексуальным платьем-мини. Звезды стритстайла — Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер — регулярно демонстрируют такие дерзкие и в то же время женственные сочетания. Кроссовки добавят вам уверенности, к тому же сделают даже самый откровенный образ не слишком вызывающим.

На воскресный бранч

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Встречаться с подругами на выходных хочется в чем-то максимально удобном и немного праздничном. Это лучшее время для мини-экспериментов со стилем. Тренд на «уродливые кроссовки» с гипертрофированным декором и на белоснежные кроссовки (которые все же остались в базовом гардеробе) сменился модой на состаренные и обычные беговые кроссовки. Несмотря на их предельно спортивный и «домашний» вид, смело сочетайте с яркими и даже изысканными вещами, например, костюмом в пижамном стиле. Классический образ выходного дня — джинсы, базовая футболка и кроссовки — тоже никто не отменял.

На свадьбу

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Заявиться в кроссовках на свадьбу — смелый и свежий ход, причем он возможен, даже если вы невеста. Чтобы не создавать слишком агрессивного контраста между спортивной обувью и длинным вечерним платьем, выбирайте кроссовки в той же цветовой гамме. Например, белоснежные точно не будут выглядеть грубо. Не важно, насколько роскошный на вас наряд, к нему всегда можно подобрать кроссовки. К тому же, в таком образе звание лучшего танцора вечера вам обеспечено.

На работу

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Если ваш дресс-код не предполагает конкретных рекомендаций по видам обуви и одежды, кроссовки вполне впишутся в образ без вреда для вашей деловой репутации. Тут лучше быть аккуратной и правильно выбрать модель: слишком вызывающие, массивные, небрежные, спортивные вряд ли будут уместны. Зато дизайнерские кроссовки, классические белые, идеально чистые и ухоженные отлично дополнят брючный костюм или брюки с элегантной блузкой. А главное — целый день в офисе на ногах точно не будет мучением.

На вечеринку

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Если одежда неоновых расцветок, популярная в прошлом и этом сезонах, для вас выглядит слишком вызывающе, позвольте себе хотя бы яркие кроссовки. Они сделают заметным самый сдержанный образ из любимых широких джинс или юбки-миди и топа. Массивные кроссовки или модели с оригинальным принтом впишутся в любой лук и станут главным аксессуаром — когда речь идет о вечеринке, а не о важном совещании с коллегами.