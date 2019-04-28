Как составить актуальный базовый гардероб: проверьте, может, ваш уже устарел?

Все мы знаем, что такое базовые вещи и почему они должны быть у каждой девушки. Или не знаем? Разбираемся, где правда и где ложь о базовом гардеробе.

Миф: база — это список конкретных вещей

Что скрывать, все мы любим, когда есть готовый рецепт. Поэтому многие попадаются на списки базовых вещей, которые обещают счастье и идеальные луки каждый день. В итоге в шкафу пылятся бежевые лодочки и маленькое черное платье-футляр, пока их хозяйка в очередной раз злится, что носить нечего.

На самом деле: базовые вещи, как и весь гардероб, должны подходить к образу жизни своей владелицы. Зачем молодой маме на фрилансе бежевые туфли на шпильках и деловая сумка? Для нее базой скорее будут белые кожаные кеды и рюкзак. А как носить платье-футляр, если больше всего хочется подчеркнуть талию и скрыть бедра? Можно ведь выбрать корректирующий фигуру фасон.

Миф: база — только белое и черное

Кажется, бежевый тренч — максимум цвета, который можно себе позволить в базовом гардеробе. Остальное строго и несколько скучно: белые рубашка и футболка, черные брюки и юбка…

На самом деле: базовые вещи должны стать основой гардероба, быть универсальными и сочетаться как друг с другом. Так что дело в крое: он обязательно должен быть лаконичным. Зато цвет может быть любым, лишь бы он не ограничивал для вас количество возможных комплектов. Ликуйте, приверженки теории цветотипов! Базой вполне могут быть красный брючный костюм, изумрудная рубашка или розовая юбка. Конечно, для этого стоит научиться сочетать цвета без ежеминутного подглядывания в круг Иттена.

Миф: база может быть только однотонной

Предположение, логично вытекающее из предыдущего: базовые вещи обязательно однотонные, без принтов. От вещей с орнаментами надо бежать как от огня.

На самом деле: принты могут не только подчеркнуть вашу индивидуальность, но и скорректировать фигуру. Зачем этим пренебрегать? К тому же микс разных узоров в одном образе давно перестал быть запретным. При выборе принтованной вещи в базу помните главное: она должна сочетаться буквально со всеми остальными вещами в вашем гардеробе.

Миф: база вне времени

Один раз составив базовый гардероб, можно не менять его всю жизнь. По мере изнашивания нужно искать максимально похожие вещи или вовсе пользоваться приемом француженок, которые покупают понравившиеся вещи сразу в нескольких экземплярах.

На самом деле: базовые вещи не застывают во времени, их крой тоже может устареть, просто этот процесс происходт медленнее, чем с модными фасонами. Важно следить за макротрендами и иногда менять крой базы. Помните: устаревший крой прибавляет нам несколько лет. Современная мода уже несколько лет движется к демократичности и комфорту, а значит, к свободным силуэтам.

Миф: базовые вещи должны быть дорогими

Нет смысла составлять базовый гардероб, если вы не готовы выложить кругленькую сумму за идеальный свитер из 100% кашемира и классический тренч с логотипом Burberry. Базовые вещи не могут быть бюджетными.

На самом деле: если вам непременно нужна дизайнерская вещь, есть смысл дождаться распродаж или внимательно следить за акциями бренда, чтобы сэкономить. Но многие бренды масс-маркета имеют премиум-линейки, где все пошито из более качественных тканей, а цена не сильно отличается от обычной. Да и в любом ценовом сегменте можно найти красивые и качественные вещи, которые станут вашей идеальной базой — чем лаконичнее крой, тем дороже выглядит одежда и тем она универсальнее. Стилисты советуют покупать именно дорогие базовые вещи, если они вам по карману, только потому, что в конечном итоге они служат дольше и окупают себя.

Миф: базовой может быть только одежда

Базовый гардероб — это просто набор универсальной одежды. Причем тут аксессуары? Уж они-то должны быть непременно трендовыми!

На самом деле: в понятие «базовый гардероб» включены и обувь, и сумки, и даже более мелкие аксессуары— например, ремни и бижутерия. И тут работают все те же правила: главное, чтобы все это имело простой фасон и лаконичный дизайн, соответствовало своему времени и образу жизни владелицы. Именно базовые аксессуары помогут завершить любой образ, а некоторые еще и помогут выглядеть стройнее — как, например, серьги, подобранные с учетом формы лица.