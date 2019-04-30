Наши мужчины одеваются хуже всех: так ли это и почему

Когда несколько лет назад отечественных дизайнеров спросили о мужской моде в России, ответы были нерадостными. «Я считаю, что наши мужчины одеты хуже всех. Это грустное зрелище, простите. Особенно это касается мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. У них какая-то своя странная мода, не имеющая к моде никакого отношения", — отметила Султанна Французова, автор марки "Sultanna Frantsuzova". "С мужчинами у нас печаль", — согласился создатель бренда Sorry I'm not Никита Моисеенко

Особенности национальной моды

Российские мужчины традиционно одеваются так, словно пытаются слиться с неярким пейзажем. Модные журналы давно издеваются над особенностями российского мужского стиля: дешевыми костюмами, одинаковыми черными кожаными куртками осенью и сетчатыми майками на волосатых обвисших грудях третьего размера в жару, над растянутыми футболками со странными надписями. Однако у дурной мужской моды есть свои причины.

История вопроса

Подавляющее большинство нынешнего российского населения — потомки крестьян. По-европейски в дореволюционной России одевалась только знать и богатая часть городского населения. После революции "модные" слои общества были выдавлены за границу или убиты. Носители традиционных, самых простых деревенских вкусов в одежде остались в большинстве. Привычке красиво одеваться в условиях XX века в России было неоткуда взяться.

Страх

В мозгу среднего российского мужчины есть "тревожная кнопка". Для ее активации достаточно сомнения в том, что он выглядит "не по-мужски". Причина такой нервнозности — в опасностях, которые несет за собой излишняя нарядность. "Примут за гея" или "примут за москвича" — в провинциальной местности это может закончиться одинаково плохо. Безопаснее выглядеть так, будто только что пьяным упал с трактора.

Официальная позиция

Одеваться некрасиво мужчин в России учили годами. Вспомним борьбу со "стилягами", которая велась на уровне верхновного политического органа страны. Если девушек поощряли носить нарядные платья, чтобы понравиться мужчинам, то мужчинам наряжаться, чтобы понравиться девушкам, не было объективной необходимости — ведь несколько войн и массовые репрессии обеспечили сильный недостаток мужского населения. Поэтому попытка мужчины принарядиться вызывала у властей сомнения в его "нормальности" и "скрепности".

Тенденции

В последнее время мужская мода меняется в России в лучшую сторону. Открытые границы и открытый интернет донесли до части мужчин понимание того, что "мужское поведение" совершенно необязательно должно сочетаться с "мужским видом" в его российском изводе — нарочито-неопрятным и неярким. Однако эта тенденция актуальна только для образованной части горожан молодого возраста — до 40 лет. Российские мужчины "за 50" для моды, скорее всего, потеряны навсегда.