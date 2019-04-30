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Как модные девушки одевалисьв 1970-е 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Именно в эти годы перестало иметь первостепенное значение только одно модное направление. В 1970-е годы появилась мода на хиппи, спорт, милитари, романтику, этно, унисекс и панк. Одежда давала возможность для самовыражения. Но несмотря на это, так же начало появляться понятие базовый гардероб. Вещи в магазинах стали продаваться комплектами. Одежда в большей степени изготавливалась из синтетических плотных тканей, популярным стал искусственный мех. Из-за этого все блузы, платья смотрелись неподвижными.
Дизайнеры и стилисты больше не скрывались за чужими названиями компаний, а начали обзаводиться собственными брендами. Мода того столетия подарила миру много важных для нее имен. Кто-то задержался на непродолжительное время, а кто-то вошел в историю модной индустрии. Всем нам знакомы эти имена: Пьер Карден, Ив Сен Лоран, Соня Рикель, Карл Лагерфельд, Йоджи Ямамото, Кэндзо Такадо и другие.
В начале 1970-х годов иконой стиля для многих была Бьянка Джаггер. Она очень любила носить строгие, четко скроенные по фигуре брючные костюмы. Это всегда были крмплекты белого цвета и предпочтительно из натуральной ткани. В 1971 году Леви Страус создал свои первые голубые джинсы.
Примерно в середине 1970-х с новой силой начала набирать популярность женственность в образах. Высокие каблуки, платформы, юбки мини и макси. Джейн Биркин — актриса и певица, чьи пластинки в то время разлетались со скоростью света, очень удачно использовала короткие платья и юбки у себя на выступлениях и в повседневной жизни.
К концу 1970-х годов в обществе появилась мода на экологичность в одежде. Естественные цвета, вместо синтетики — использовался лен и хлопчатобумажные ткани, ценилась натуральность и ручная работа в отделке изделий. Супермодель Лорен Хаттон в своем утонченном и женственном стиле, хорошо демонстрировала эту моду.
Мода циклична и в наше время вы с легкостью подберете любой образ 1970-х годов, правда в новом прочтении. Экспериментируйте!
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Мода , Йоджи Ямамото , Карл Лагерфельд , Пьер Карден , Лорен Хаттон
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