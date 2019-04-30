5 вещей, от которых женщине нужно избавиться

Мода неустанно движется вперед, и то, что было в тренде в прошлом сезоне, в этом может быть показателем полной безвкусицы. Чего не следует надевать вообще, а еще лучше выбросить прямо сейчас?

1. Чокеры

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Несколько последних лет чокеры носили все от мала до велика. Когда-то они уже были в моде, и в этот раз барышни с радостью достали их из шкатулок, прикупив при этом парочку новых. Сейчас же их снова пора спрятать куда подальше, или хотя бы сменить классические черные чокеры на короткие цепочки из драгоценных металлов. Они подчеркнут зону декольте и придадут образу шарма.

2. Трикотажные платья

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Обладательницы стройных фигур сейчас взвоют от негодования, но увы, время облегающих трикотажных платьев подошло к концу. Им давно пора отправиться на самую дальнюю полку. Вместо них можно подобрать одежду более свободного кроя из крупной вязки. Если же вы хотите подчеркнуть формы, надевайте не вязаные обтягивающие наряды.

3. Джеггенсы

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Джеггенсы достаточно долго держались на пике моды. Их носили все, от мала до велика, с крупными формами и без таковых, черные, ярко-синие и потертые. Но, даже с самыми любимыми нарядами иногда приходится расставаться, и сейчас на смену джеггенсам приходят классические широкие джинсы с карманами, чем-то напоминающие первые модели этих известных брюк.

4. Футболки с надписями

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Последние несколько лет на улице часто можно было увидеть людей всех возрастов в футболках с надписями. Фразы на них иногда были настолько глупыми и бессмысленными, что порой было не понятно, зачем такое вообще писать на одежде. Однако, это считалось модным, и каждый считал своим долгом донести свои мысли окружающим таким незамысловатым способом. К счастью, мода на эту безвкусицу закончилась.

5. Тапочки с мехом

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Этот вид обуви вообще не понятно для чего был придуман. Мех создан для утепления, а тапочки — для домашнего уюта. Они надеваются в основном на босую ногу и очень непрактичны. Мех часто сильно загрязняется, сбивается в комки и выпадает. Так что отказ от этой немного странной пары обуви вполне оправдан.

Пересмотрите свой гардероб и обратите внимание на устаревшие вещи. Лучше вовремя от них избавиться и освободить место для новых.