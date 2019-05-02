Почему я не ношу комплектное нижнее белье

Говорят, что носить некомплектное нижнее белье неприлично. Я даже встречала статьи по заголовками типа "Уважающая себя женщина некомплектное белье никогда не наденет", но мне такие заявления кажутся несусветной глупостью, придуманной, подозреваю, производителями белья для того, чтобы заставить женщин покупать больше бюстгальтеров (по одному на каждую пару трусов). Нет никакой другой причины носить комлектное белье, кроме каких-то невнятных комплексов и желания показать, что можешь себе это позволить. Когда я вижу на женщинах в раздевалке своего спортзала комплектное белье, всегда воспринимаю это как признак неуверенности в себе. Потому что никто во всем мире давно не носит "комлектиков". Мы же не в младшей группе детсада! Уже даже носки продают нарочно по одному, чтобы можно было подобрать на свой вкус смешную пару. Одинаковые трусы и лифчик — признак того, что над бельем излишне много думали. Это дурной тон! Точно так же, как дурным тоном является старательный подбор по цвету аксессуаров к одежде. Помните, как раньше считалось, что если на тебе красные туфли, то надо обязательно повязать на шею красный платочек и накрасить губы красным? Теперь такое — признак провинциальности, отсутствия вкуса. В английском есть даже термин matchy matchy — "комплект к комплекту".

Новый тренд, когда одежда просто красивая, просто удобная, просто веселая, нравится мне куда больше этой постоянной натужной "комлектности". Ведь и купальники теперь продают по отдельности — верх и низ, можно собирать на свой вкус, как есть. Когда женщины пишут на форумах что-нибудь вроде: "не поехала к мужчине, потому что на мне было некомплектное белье" — это просто прошлый век.