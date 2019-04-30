Гостью свадьбы раскритиковали за выбор платья

Пользовательница подверглась жесткой критике после того, как выложила в сеть свое фото в белом платье, в котором она собиралась пойти на свадьбу в качестве гостьи. Об этом сообщает The Sun.

В подписи к фото девушка попросила совета подписчиц: «Леди, посоветуйте прическу и макияж к этому платью. На следующей неделе я собираюсь на свадьбу». Однако вскоре фотография попала в группу That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook.

Участники группы раскритиковали выбор платья, обвинив девушку в том, что она пытается «украсть внимание» у невесты. Ее выбор назвали «неуважением» из-за излишнего сходства ее платья со свадебным.

Facebook

Одна из пользовательниц заявила, что невеста вполне может немедленно выставить гостью в таком платье со свадьбы вон.

«Такому выбору платья на чужую свадьбу нет абсолютно никаких оправданий. Если бы кто-нибудь пришел в таком виде на мою свадьбу, я бы попросила свою сестру выгнать ее пинками»,

— согласилась с ней другая участница группы.

Ранее в апреле неизвестная невеста пожаловалась на свидетельницу, которая решила прийти на ее свадьбу в неподобающем наряде. Свидетельницу не устроило ни слишком длинное платье, ни альтернатива в виде кружевного розового платья средней длины, предложенные невестой. Затем свидетельница прислала собственный вариант: облегающее мини-платье с длинными рукавами и глубоким вырезом на груди. Это платье показалось невесте чересчур откровенным.