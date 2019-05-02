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Одежда для путешествий: мало вещей — много образов 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Везти мало вещей, но иметь множество образов — согласитесь, звучит идеально? А главное, вполне выполнимо — достаточно составить маленький капсульный гардероб, в котором вся одежда сочетается между собой. Разбираемся, как именно это сделать в зависимости от длительности поездки.
Для путешествия по Европе на неделю
Любой сбор чемодана начинаем с обуви. В заграничной поездке нам наверняка придется много ходить — берем удобные кроссовки для долгих экскурсий, сандалии или эспадрильи на плоском ходу для пляжа, босоножки на низком устойчивом каблуке для вечера. Шпильки лучше оставить дома: по брусчатке в них далеко не уйдешь.
К этой обуви для отпуска нам нужно как минимум три подходящих низа: берем джинсы, брюки и юбку, которые сочетаются со всей обувью. А самыми универсальными станут пара футболок и свободная рубашка. Одно или два платья тоже не помешают, особенно учитывая, как такая одежда нравится мужчинам. Добавляем к образам пиджак или толстовку и плащ на случай похолодания. Рюкзак или кроссбоди, темные очки, шляпа и пара массивных украшений завершают сборы. Вуаля, всю неделю будут разные образы, но все одинаково стильные!
В самолет: для перелета надеваем все самое удобное из этой капсулы: брюки, футболку и толстовку.
Для поездки с одной ручной кладью на несколько дней
Короткая командировка или поездка для прогулок по музеям — не всегда есть возможность тащить с собой чемодан вещей. Впрочем, на три-четыре дня можно обойтись тем, что влезет в рюкзак, лишь бы вся одежда была удобной. Подход к такой капсуле похож на предыдущий: начинаем с выбора обуви в поездку. Лучше всего остановиться на белых кедах и туфлях без каблука — именно в них можно и все экскурсии обойти, и достойно выглядеть в ресторане или в театре.
К любой обуви подойдут джинсы, но важно проследить, чтобы у них был акутальный фасон и лаконичный дизайн. Чтобы минимизировать количество вещей, берем трикотажный костюм с юбкой миди — вещи можно носить как вместе, так и по отдельности. Добавляем футболку, пиджак и необычный тренч. На месте явно будет удобнее не с рюказком, а с небольшой сумкой на удобном ремешке, так что захватим и ее. Из аксессуаров хватит идеальных длинных сережек, солнечных очков и ремня.
В самолет: на себя — джинсы, футболку, пиджак и тренч. Остальное в рюкзак.
Для поездки к друзьям на выходные
В таких поездках самое главное — угадать с погодой. Простой лайфхак — посмотреть прогноз погоды и собрать лук для температуры чуть ниже ожидаемой. То есть если синоптики обещают всего лишь +15, то вам должно быть комфортно в вашей одежде и в +10.
И тут на помощь приходят мини-капсулы — многослойные луки. Например, в зависимости от комбинации будет одинаково комфортно и в +25, и в +7, если мы захватили примерно такой список вещей: белые кеды, прямые джинсы, футболка, кардиган оверсайз и тренч с легким шарфом. Бонус такого комплекта — возможность менять образ парой движений: один шарф можно завязать совершенно по-разному.
В самолет или машину: надеваем все перечисленные вещи как модный многослойный лук.
А без чего вы не отправитесь в путешествие? Расскажите нам в комментариях!
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