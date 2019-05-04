5 вещей женского гардероба, которые выводят мужчин из себя

Мода стремительно движется вперед, дамы стараются ей следовать, а мужчины смотрят на барышень и удивляются, как можно носить некоторые вещи. Сегодня мы поговорим о том, что раздражает парней на девушках.

1. Moms jeans

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Мoms jeans снова в тренде, но мужчины считают эту модель не сексуальной. Высокая посадка и свободный крой в области бедер делают их обладательницу не слишком привлекательной. Да, эти джинсы удобны, но они вернулись к нам из прошлых десятилетий. Если хотите очаровать мужчину, наденьте другие брюки.

2. Каблук странной формы

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Замысловатые формы каблуков раньше можно было увидеть только на подиумах, да и то, лишь у самых эксцентричных дизайнеров. Сейчас же обувь с такими каблуками стала все чаще появляться на ножках представительниц прекрасного пола. Мужчины не понимают, зачем так нужно выряжаться для похода в магазин или на прогулку. Такие вещи подходят только для посещения ресторана.

3. Футболки с мультяшками

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Футболки — это особый предмет гардероба. Они должны быть изготовлены из натуральных волокон и выглядеть красиво. Сейчас многие носят футболки с рисунками и надписями, но больше всего мужчин раздражают изображения мультипликационных героев. Каким бы забавным или милым не был принт, женщина в такой футболке выглядеть очень глупо в глазах окружающих. Носить подобные вещи должны девочки, а взрослым женщинам стоит надевать вещи посерьезней.

4. Шляпки с ушками Микки Мауса

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Еще один странный тренд последних сезонов — кепка с ушками Микки Мауса. Такие головные уборы предназначены для малышей или, в крайнем случае подростков, а не дам 30+. В них женщина выглядит смешно и нелепо, а своим внешним видом может отпугнуть мужчину. Ведь он сочтет ее несерьезной или слегка сумасшедшей.

5. Одежда оверсайз

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Следуя модным новинкам, дамы активно принялись носить вещи оверсайз. Если такая футболка смотрится на женщине сексуально, то пиджак или пальто — так, будто она купила последнюю вещь в магазине и не обратила внимание на размер. Такая одежда прячет фигуру девушки, а иногда дама и вовсе выглядит, как будто в мешке.