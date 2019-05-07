Что надеть на пляж: самые модные купальники лета 2019

Близится сезон отпусков — пора выбирать наряды. Мы подобрали самые модные купальники для вашего отдыха. В разнообразии моделей и фактур, которые нам сегодня предлагают дизайнеры, легко потеряться и купить не самую подходящую вещь. Чтобы было проще ориентироваться в трендах этого сезона, рассказываем о самом важном.

Купальники в духе 1980-х

Спортивный силуэт и удобство — такой купальник идеально подойдет для ежедневных солнечных ванн. Высокая талия — не первый сезон с нами. И не забывайте про важный акцент — открытые бедра как в 1980-е.

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Купальник в стиле 1960-х

Создайте очаровательный образ pin-up girl. Что выбрать? Скромный слитный купальник как в коллекции Chanel весна-лето 2019 или бикини как у Урсулы Андресс в фильме «Доктор Ноу» — решать вам.

Яркие принты

Рейвы и гламурные вечеринки 1990-х возвращаются — животные принты и неоновые цвета снова стали хитами и постоянно мелькают на подиумах. Неоновый леопард — а почему бы и нет?

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Слитный купальник с вырезами

Различные вариации на тему сенсационной коллекции купальников «Монокини» Руди Гернрайха кажется всегда в моде. Такой купальник — отличное решение для пляжной вечеринки или эффектных фотографий.

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Минимализм и спорт

В спортивном купальнике удобно плавать, не боясь попутно потерять часть гардероба. А еще его можно носить как боди с шортами и быть самой модной.