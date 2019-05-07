Близится сезон отпусков — пора выбирать наряды. Мы подобрали самые модные купальники для вашего отдыха. В разнообразии моделей и фактур, которые нам сегодня предлагают дизайнеры, легко потеряться и купить не самую подходящую вещь. Чтобы было проще ориентироваться в трендах этого сезона, рассказываем о самом важном.
Купальники в духе 1980-х
Спортивный силуэт и удобство — такой купальник идеально подойдет для ежедневных солнечных ванн. Высокая талия — не первый сезон с нами. И не забывайте про важный акцент — открытые бедра как в 1980-е.
Купальник в стиле 1960-х
Создайте очаровательный образ pin-up girl. Что выбрать? Скромный слитный купальник как в коллекции Chanel весна-лето 2019 или бикини как у Урсулы Андресс в фильме «Доктор Ноу» — решать вам.
Яркие принты
Рейвы и гламурные вечеринки 1990-х возвращаются — животные принты и неоновые цвета снова стали хитами и постоянно мелькают на подиумах. Неоновый леопард — а почему бы и нет?
Слитный купальник с вырезами
Различные вариации на тему сенсационной коллекции купальников «Монокини» Руди Гернрайха кажется всегда в моде. Такой купальник — отличное решение для пляжной вечеринки или эффектных фотографий.
Минимализм и спорт
В спортивном купальнике удобно плавать, не боясь попутно потерять часть гардероба. А еще его можно носить как боди с шортами и быть самой модной.