Как выбрать цвет свадьбы: 8 основных принципов

Выбор оттенков свадьбы — один из главных вопросов при организации торжества. Идеальный цвет способен задать нужную атмосферу, подчеркнуть красоту молодоженов и, конечно, гарантирует восхитительные фотографии. Итак, как найти идеальное сочетание?

1. Узнать главный цвет года

Каждый год институт цвета Pantone объявляет несколько цветов, символизирующих год. Потом этим списком руководствуются все — от дизайнеров интерьеров до шеф-поваров лучших ресторанов мира. Почему бы и нам не воспользоваться таким приемом, тем более что главным цветом 2019 года стал жизнерадостный живой коралл.

2. Вспомнить о личных предпочтениях

Следование моде, конечно, хорошо, но важно прислушаться к себе: если вам не нравится коралловый, от него можно отказаться. В конце концов, в списке трендовых оттенков на год наверняка найдется тон по душе.

3. Выбрать несколько цветов

Сделать однотонную палитру интересной довольно сложно: придется играть с фактурами, что довольно трудно сделать на свадьбе. И в то же время слишком много цветов превратят в аляпистую безвкусную массу любой декор. Оптимальное количество тонов — 4, причем это могут быть как оттенки одного цвета, так и контрастные сочетания, созданные с помощью круга Иттена.

4. Принять к сведению время года

Наше восприятие цвета во многом зависит от времени года. Для весенне-летнего мероприятия в самый раз будут яркие, сочные оттенки, для осени — более глубокие и приглушенные, а на зиму стоит выбрать более пастельные тона. Однако помните, что все они лишь акценты, базовыми все равно должны быть оттенки белого и бежевого.

5. Учесть типаж невесты и жениха

Цвета свадьбы должны украшать молодоженов — проверьте заранее, идут ли вам все выбранные оттенки? Чтобы определиться было проще, можно воспользоваться теорией типажей Кибби.

6. Определить тематику свадьбы

Если вы хотите тематическую свадьбу, то цветовая гамма играет едва ли не главную роль — она создает атмосферу и настроение гостей и молодоженов. Чтобы волшебство произошло, выбранные тона должны попадать под тематику торжества.

7. Проверить цветовую палитру площадки

Ничто так не уродует свадебный декор, как неподходящие к площадке тона. В ресторан в стиле лофт вряд ли впишутся зефирно-розовые оттенки, а черно-белая гамма и регистрация на природе точно вызовут диссонанс у всех присутствующих. Держите в голове цветовую гамму свадьбы при выборе места торжества.

8. Не забыть предупредить о цветах свадьбы всех

Выбранные молодоженами цвета торжества должны знать все — от декоратора до гостей. Не стоит надеяться на словесные описания: проще всего показать флористам конкретные примеры и прикрепить их же в приглашения, чтобы гости помнили о дресс-коде.