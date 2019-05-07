Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался

Британский футболист Дэвид Бекхэм надел красные носки и сандалии с классическим костюмом. Кадры, сделанные папарацци, публикует Daily Mail.

Спортсмена сфотографировали во время съемки рекламы его собственного косметического бренда House 99. На Бекхэме были темно-синие пиджак и брюки, черная водолаза, ярко-красные носки и кожаные сандалии с открытой пяткой.

Пользователи Twitter прокомментировали выбор футболиста. «Носки с сандалиями — самая крупная модная ошибка Дэвида Бекхэма», — написала одна из них. «Лично я думаю, что он выглядит счастливым человеком и не задумывается о том, что о нем думают другие», — одобрил другой. «Вы заметили, что он не просто надел сандалии с носками, а надел сандалии слишком большого размера?» — заметил третий.

В апреле 2018 года американский рэпер и дизайнер Канье Уэст показал в Twitter свою фотографию в новых пластиковых сандалиях из коллекции Yeezy. Пользователи социальной сети высмеяли рэпера. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой заявил, что в носках и пластиковых сандалиях Уэст похож на заключенного провинциальной тюрьмы.