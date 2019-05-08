Как обновить надоевшую сумку: 8 простых идей

Обновить старую сумку своими руками легко, причем это займет всего несколько минут. Не верите? Попробуйте сами!

1. Обмотать ручку платком

Самое то, если нужно обновить чуть потершуюся ручку — такой стильный ход в почете даже у европейских блогеров. Еще один модный прием — заменить старую цепочку или длинную ручку на сложенный шелковый шарф.

2. Купить сменную ручку

Один из главных трендов этого года — широкий ремень с декором. К счастью, бренды подхватили эту тенденцию: сменные ремни для сумок выпускают все — от Gucci до H&M, можно менять облик любимой сумки хоть каждый день.

3. Повесить яркий брелок

Иногда для вновь вспыхнувшей страсти не хватает лишь одной крошечной детали — например, яркой подвески или брелока, соответствующего трендам. Можно даже собрать собственную коллекцию: модные марки предлагают варианты на любой вкус, мы видели даже брелки в виде крошечных кожаных сумочек!

4. Повязать шарф на ручку

Не устанем повторять, что легкий платок или шарф — один из самых функциональных аксессуаров, ведь есть как минимум 7 способов носить его нетривиально! И вот восьмой: повязать узелком или бантом на ручку сумки.

6. Обвязать крышку

И снова платок. Лайфхак для владелиц сумок в форме седла или слегка поднадоевших клатчей: берем хлопковую или шелковую бандану и обвязываем крышку сумки. Такой способ обновить сумку замечен на мировых подиумах!

7. Сложить в авоську

Этот тренд мы видели в Instagram еще прошлым летом. И, пожалуй, теперь готовы взять его для реальной жизни: просто отстегиваем или прячем внутрь длинную ручку, а саму сумку складываем в авоську. Только представьте, как по-летнему выглядит такой аксессуар с платьем в цветочек и соломенной шляпой.

8. Аппликации или броши

Вариант для терпеливых: включаем любимый сериал, вооружаемся стразами и лентами и начинаем творить. Впрочем, чтобы переделать сумку, можно просто купить цветочные термонаклейки в ближайшем магазине для рукоделия. Заодно и наскучившие белые кеды можно обновить…

Какими из этих приемов вы готовы воспользоваться? Поделитесь с нами в комментариях!