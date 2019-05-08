Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как обновить надоевшую сумку: 8 простых идей 

Я Покупаю 14 часов назад
Фото: Я Покупаю
Обновить старую сумку своими руками легко, причем это займет всего несколько минут. Не верите? Попробуйте сами!

1. Обмотать ручку платком

Самое то, если нужно обновить чуть потершуюся ручку — такой стильный ход в почете даже у европейских блогеров. Еще один модный прием — заменить старую цепочку или длинную ручку на сложенный шелковый шарф.

2. Купить сменную ручку

Один из главных трендов этого года — широкий ремень с декором. К счастью, бренды подхватили эту тенденцию: сменные ремни для сумок выпускают все — от Gucci до H&M, можно менять облик любимой сумки хоть каждый день.

3. Повесить яркий брелок

Иногда для вновь вспыхнувшей страсти не хватает лишь одной крошечной детали — например, яркой подвески или брелока, соответствующего трендам. Можно даже собрать собственную коллекцию: модные марки предлагают варианты на любой вкус, мы видели даже брелки в виде крошечных кожаных сумочек!

4. Повязать шарф на ручку

Не устанем повторять, что легкий платок или шарф — один из самых функциональных аксессуаров, ведь есть как минимум 7 способов носить его нетривиально! И вот восьмой: повязать узелком или бантом на ручку сумки.

6. Обвязать крышку

И снова платок. Лайфхак для владелиц сумок в форме седла или слегка поднадоевших клатчей: берем хлопковую или шелковую бандану и обвязываем крышку сумки. Такой способ обновить сумку замечен на мировых подиумах!

7. Сложить в авоську

Этот тренд мы видели в Instagram еще прошлым летом. И, пожалуй, теперь готовы взять его для реальной жизни: просто отстегиваем или прячем внутрь длинную ручку, а саму сумку складываем в авоську. Только представьте, как по-летнему выглядит такой аксессуар с платьем в цветочек и соломенной шляпой.

8. Аппликации или броши

Вариант для терпеливых: включаем любимый сериал, вооружаемся стразами и лентами и начинаем творить. Впрочем, чтобы переделать сумку, можно просто купить цветочные термонаклейки в ближайшем магазине для рукоделия. Заодно и наскучившие белые кеды можно обновить…
Какими из этих приемов вы готовы воспользоваться? Поделитесь с нами в комментариях!
Я Покупаю: последние новости
Как выбрать цвет свадьбы: 8 основных принципов Одежда для путешествий: мало вещей — много образов Топ-7 неубиваемых детских вещей по версии многодетных мам и эксперта по качеству
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 фактов о лазерном удалении волос
Знаменитости, чья свадьба сорвалась
Как понять, что вы состоите в больных отношениях
Как носить платки и ленты в волосах
Фролов не будет требовать деньги с дочки Началовой
Видео
Звезды с дипломами и учеными степенями
Звёзды
Зачем нужно есть авокадо
Еда
Дети, ставшие миллионерами до совершеннолетия
Дети
Как менялся Майкл Джексон
Звёзды
Российские звездные мужчины-«маменькины сынки»
Звёзды
Самые ценные орехи
Еда
Меган Маркл родила первенца
Звёзды
Народ вновь набросился на Шурыгину
Звёзды
Алена Водонаева оказалась под капельницей
Звёзды
На могиле Началовой заметили черных колдунов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение