Как носить платки и ленты в волосах и не выглядеть по-детски

Шелковый платок или лаконичная лента в волосах — главный аксессуар теплого сезона. С его помощью можно создавать романтичные, небрежные, сексуальные, строгие и деловые образы. Расскажем 6 способов носить в волосах ленты и платки и не быть похожей на школьницу, сбежавшую с выпускного.

1. Сделай чалму

Если платок в стиле пин-ап годится, скорее, для пляжа или летней тусовки, чалму можно использовать, как в элегантном повседневном, деловом, так и в вечернем образе. Она хорошо смотрится на волосах любой длины и подходит к платью или брючному костюму.

Как сделать:

1. Сложи квадратный платок по диагонали.

2. Сложи концы платка в направлении от затылка к макушке внахлест. Они должны образовать угол, вершина которого окажется в центре лба.

3. Заведи концы платка чуть назад и оберни их друг с другом крест накрест. 4. Верни концы платка к затылку и завяжи.

2. Используй бархат

Бархат — беспроигрышный вариант, когда нужно добавить образу немного изысканности и роскоши. С ним ты точно не будешь выглядеть по-детски, но для легких летних сочетаний этот материал может быть тяжеловат. Кейт Миддлтон любит использовать в прическе аккуратный черный бархатный бант — а уж она то знает толк в благородных образах.

3. Носи платок низко

Самый простой способ избежать аналогий с воспитанницей детского сада — не завязывать платок слишком высоко (если речь идет не о чалме). Делай низкий пучок или хвост. Если волосы длинные, повязать платок можно ближе к середине волос или почти на самые кончики.

4. Оставляй концы платка или ленты длинными

Чтобы сделать платок или ленту взрослым аксессуаром, избегай пышных бантов. Обматывай ткань жгутом по всей длине хвоста, завязывай узлом и оставляй концы длинными. В случае с лентой можно сделать крохотный бантик. Хотя, если хочешь добавить образу драмы, крупный бант вполне уместен (но в этом случае он должен быть жестким, а не висеть).

5. Используй платок в той же гамме, что и весь образ

Соблюдение единой цветовой гаммы поможет гармоничней вписать ленту или платок в образ и не слишком концентрировать внимание на аксессуаре. Боишься выглядеть смешно — сделай платок неброским. Будь уверена, его все равно заметят и оценят.

6. Сохраняй небрежность

Важное правило образов с лентами и платками — делать их не слишком прилизанными и аккуратными. Завязывай аксессуар небрежными узлами, оставляй его концы или петли разными по длине, наматывай на хвост в несколько неровных слоев. Выбирай небрежный хвост, пучок или расслабленную косу. Сложные плетения и укладки ни к чему — всю декоративную работу сделают лента или платок.