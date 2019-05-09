Боди, балконет, бралетт и еще 3 модели нижнего белья, которые стройнят

Правильное белье способно творить чудеса. Сделать осиную талию, пышный бюст, подчеркнуть стройные ножки легко, главное — не запутаться в формах и названиях.

Балконет

Какие проблемы решает: поднимает грудь, визуально расширяет грудную клетку.

Такая модель подходит даже обладательницам пышной груди — есть хорошая поддержка и при этом все соблазнительные части открыты. А небольшую грудь балконет поднимет и сделает аппетитнее. Такой бюстгальтер входит в топ белья для открытых платьев. Балконет в паре с поясом и чулками — самый сексуальный комплект по мнению мужчин, а это стоит взять на вооружение.

Бралетт

Какие проблемы решает: не увеличивает бюст, скрывает складки на спине, привлекает внимание к верхней части тела.

Подходит для обладательниц небольшой груди. Бралетт не дает эффекта пуш-ап, не меняет форму груди, не имеет косточек и лишних бретелек. Зато мягкие кружева идеально подчеркивают красоту бюста без его увеличения. Бретели расположены близко к ключицам, что делает плечи изящнее и уже, а фигуру визуально стройнее. Такой прием подходит и тем, кому необходимо отвлечь внимание от талии. К тому же такое белье можно надеть под прозрачный сарафан, образ будет очень романтичным.

Боди

Какие проблемы решает: скрывает животик, визуально делает талию уже и изящнее, поддерживает грудь.

Боди — уже привычная вещь гардероба. С его помощью можно показать только то, что сами захотите: есть модели, которые открывают только стройные ножки, например. Боди с кружевной комбинацией или модель с запахом зрительно уменьшает небольшой животик или прячет талию. Если нужна тяжелая артиллерия, обратите внимание на модели с утягивающим эффектом.

Бюстгальтер пуш-ап

Какие проблемы решает: зрительно увеличивает грудь, добавляет объема верхней части.

Речь не о лифах с несколькими слоями топорного поролона. Мы предлагаем деликатный пуш-ап: в чашечках небольшие вставки, расположенные в основном по бокам груди, так объем добавится именно в самой выпуклой области груди и не увеличит плечи. Контрастный, кружевной или яркий пуш-ап привлечет внимание к верхней части груди и поможет уравновесить широкие бедра.

Высокие трусики

Какие проблемы решают: удлиняют ноги, помогают обозначить талию, поднимают ягодицы.

Высокие трусики можно отнести к популярному нынче стилю ретро. Такое белье идеально и для вечерних платьев, и для повседневной носки. Кружева помогут добавить объема и очертят соблазнительные формы, если грудь визуально тяжелее, а бесшовные утягивающие трусики, наоборот, скроют все лишнее. Девушкам с фигурой «груша» помогут подчеркнуть хрупкий верх, а «треугольникам» визуально очертят талию.

Корсет

Какие проблемы решает: скрывает лишнее, делает визуально стройнее.

Чаще всего корсет сшит из утягивающей ткани, имеет вшитые косточки и твердые направляющие строчки. Такая модель может быть не такой удобной, как боди, но утягивает и делает стройнее гораздо сильнее, чем другие детали гардероба. Идеальный вариант для типа фигуры «яблоко» — максимально утягивает животик, но выглядит не как корректирующее белье, а как оружие соблазнения.