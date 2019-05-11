5 правил дресс-кода женщины-жены

Если вы решительно настроены создать семью, то должны учитывать все, в том числе и то, каким должен быть дресс-код, чтобы с его помощью четко транслировать серьезным мужчинам притягательный и желанный образ женщины, готовой к длительным отношениям.

Слезы лились ручьем. Инна вспоминала прошедший вечер и даже не пыталась успокоиться… Она увидела его, как только вошла в зал. Сердце гулко стучало: «Это ОН! Это ОН!» Мужчина тоже заметил очаровательную незнакомку. Подошел, представился: «Дмитрий». Спросил разрешения присесть за столик. Вечер пролетел незаметно, девушка была по-настоящему счастлива. Гром прогремел, когда Дима, подавая пальто, с улыбкой спросил: «Ко мне или к тебе?» Позже Инна спрашивала себя: «Разве я доступна? Каждый раз одно и то же, одно и то же! Почему интересные мужчины видят во мне лишь мимолетное увлечение, а не женщину, достойную стать супругой? Что во мне не так?!»

Вопросы оставались без ответа…

Мужчины любят глазами. Это их естественная природная сущность — реакция на женскую красоту. Почему же, стараясь как можно лучше выглядеть, чтобы понравиться ему — единственному и неповторимому, вы чувствуете, что вам не отвечают взаимностью, не замечают? А очередной «герой не твоего романа» снова назойливо навязывается в знакомые. На этот вопрос нам ответит Юлия Ланске — эксперт по построению отношений с успешными мужчинами, коуч номер один в сфере дейтинга.

5 правил дресс-кода женщины-жены

Передавать ощущение трофея

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Глядя на вас, мужчина должен понимать: «В этой женщине что-то есть. Она необыкновенная, особенная, невероятно притягательная. Хочу непременно завоевать ее…»

Состояние завоевателя так важно для мужчины-лидера! Ведь он привык побеждать. Как же создать этот волнующий мир для мужчины? Цветовая гамма одежды женщины-трофея никогда не будет примитивной, банальной или кричащей. Это относится и к дизайну одежды. Она не должна быть слишком распахнутой, откровенной или наглухо закрытой, как банковский сейф.

Утонченный вкус — так говорят о внешности элегантных женщин, которые соблюдают строгое правило в одежде: открыто только что-то одно. Если присутствует декольте, тогда руки закрыты и плечи прикрыты. Если открыты плечи и руки — то о декольте уже не может идти речи. В таком образе виден второй план, глубина, доступная только любимому, избранному.

У мужчины появляется гордость по поводу обладания своим трофеем, желание продемонстрировать это достижение всему миру. И то, как вы одеты, как несете себя, как выглядите, еще больше подчеркнет его статус победителя.

Умение держать границу

Напрашивается вопрос: «Как же создать образ трофея и одновременно подчеркнуть определенную недоступность? Как провести некую границу, которая говорит: „Стоп! Дальше вход воспрещен“?» Такой образ напоминает шкатулку с драгоценностями и секретным замком. Прежде чем увидеть богатство сверкающих камней и золота, нужно узнать секретный код, проявить настойчивость, смекалку и силу. Ведь таинственность, загадочность так привлекают. Разгадать загадку — вот цель мужчины, и он будет стремиться к решению всеми возможными способами.

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Дорогие девушки! Обрадую вас: имеется целый арсенал для этого. Границу можно создать разнообразными деталями в одежде. Манжеты, аксессуары, запонки, пояски, элементы мужской одежды. Вспомните образ Марлен Дитрих — роковой женщины, покорившей многих мужчин.

Разрез на облегающей юбке: вы — «трофей». Застегнутые под горлышко пуговички — обозначена «граница». И этим сочетанием «трофей — граница» мы можем умело жонглировать в наших целях. Замечу, что граница проводится не только деталями одежды. Ваши манеры здесь тоже имеют важное значение.

Светская львица, которая в обществе ведет себя со всеми без разбору «чмоки-чмоки», оттолкнет достойного мужчину. Он не воспримет такую женщину как личный «трофей», свое достижение. Но легко может предложить: «Едем ко мне или к тебе?»

Гармония цвета

Цветовая гамма одежды имеет важное значение для создания достойного образа женщины-жены. Простые цвета делают внешность незаметной, кричащие, «попугайные», звериные принты отталкивают. Много блесток и сверкания выглядит вульгарно, говорит о вчерашнем дне и, соответственно, старит. В таком стиле цель привлечь и удержать внимание статусного мужчины недостижима.

Если использовать в одежде яркие детали, то они должны быть максимально лаконичны и деликатны. Изумрудные, рубиновые, бирюзовые оттенки привлекут внимание, выделят тебя из толпы, зажгут интерес. С другой стороны, много черного или темно-синего цвета навевает скуку — «серые мышки» просто незаметны. Разве такое впечатление вы хотите произвести на достойного мужчину? Мрачность противопоказана, если вы жаждете личного счастья!

Три, максимум четыре гармонично сочетающихся цвета — то, что демонстрирует вашу изысканность и отточенный вкус.

Женщины зрелого возраста могут позволить себе некоторую вольность, поиграть с необычным, эффектным стилем. Бохо, например, вполне подойдет, чтобы немного освежить образ и выглядеть моложе и привлекательнее. Но аккуратно, не переборщите.

Добавить изюминку

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В образе должна быть изюминка, согласны? Она притягивает и удерживает внимание на себе. И это, конечно же, аксессуары — стильные, изысканные, более крупные, чем обычно: красивые броши, кулоны, ожерелья. У обычного платья может быть удивительно красивый вырез на груди, манжеты, воротнички, платочки, ремешки. Все, чтобы сделать ваш образ неповторимым.

Например, можно приколоть красивую брошь слегка пониже, с легким заездом на грудь, как бы случайно, и вуаля — мужской взгляд обязательно примагнитится к вашей груди. Такие фишечки запоминаются! Еще попробуйте нарядиться капусткой, как я это называю, то есть в несколько слоев. Поверх платья — пиджачок, болеро или шаль. На вечернем мероприятии вы после ужина снимаешь болеро. И вот ваш образ становится еще более интересным благодаря открывшемуся декольте. Такой прием заставляет мужчину удерживать на вас взгляд максимально долго.

Благоухающая ухоженность

Почему же ухоженность так важна? Когда мужчина смотрит на вас как на потенциальную женщину-жену, ему важно понять, как вы будете ухаживать за ним самим, его детьми и домом. Именно в ухоженности проявляются качества женщины — созидательницы и хранительницы домашнего очага. Поэтому для мужчины очень важно, сможет ли жена поддерживать его статус успешного мужчины, мужчины-лидера.

Также важно умение женщины выглядеть ухоженной с точки зрения здоровья. У нее ухоженные, а значит, здоровые кожа, волосы, ногти. Мужчина делает вывод: значит, у такой женщины и потомство будет здоровым.

Скажу вам как эксперт: важна не столько природная красота женщины, сколько ее максимальная ухоженность, и особенно здоровые, ухоженные волосы и кожа. Аккуратная прическа, сияющая кожа, тонкая элегантность — на такую женщину серьезный мужчина обязательно обратит внимание и, вероятнее всего, будет планировать долгосрочные отношения.