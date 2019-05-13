Снимите это немедленно: 7 летних антитрендов для мам

Тренды меняются каждый сезон, а душа требует перемен — особенно, когда до лета осталось рукой подать. Однако не все тренды могут сделать маму стильной.

Вместе с Катей Гуссе, известным стилистом и инфлюенсером, «Летидор» подготовил модную шпаргалку летних антитрендов.

Итак, от каких модных решений маме и ее ребенку лучше держать подальше?

Одинаковая одежда для мам и детей

Кто-то находит family look милым вариантом для прогулки с ребенком. Изначально такие образы использовались для семейных фотосессий — кажется, там им самое место. В повседневной жизни это выглядит неестественно и не дает волю воображению.

Зачем делать один лук, когда можно, например, поиграть с одной цветовой гаммой для двух образов?

Папины кроссовки из 90-х

Быть мамой — тяжелый труд. Очевидно, что, когда вы ухаживаете за ребенком, максимальный комфорт — это не просто желание, а необходимость. В этом случае кроссовки — самый удобный вариант обуви.

Из всего разнообразия обуви последнее, до чего должны доходить ваши ноги, — это «папины кроссовки».

Да, они очень удобные, довольно объемные и в них не жалко побегать за ребенком по песку на детской площадке. Но в этом году мода ориентируется на более нежные, аккуратные варианты и светлые пастельные тона.

Такие модели можно с одинаковым успехом надеть и с джинсами, и с воздушными платьями, которые идеально подходят для жары и маскировки не слишком совершенной фигуры после родов.

В качестве альтернативы подойдут белые низкие кеды или тенниски.

Волосы, прибранные хвост

Так как для мам комфорт — определяющий фактор при выборе образа, то многие предпочитают забирать волосы в хвост. Конечно, так они не мешают ни маме, ни ребенку, но и о стиле в данном случае говорить не приходится.

К тому же резинки часто портят волосы, делают их ломкими и секущимися.

Если без такой прически не обойтись, то можно сделать низкий хвост с прямым пробором или нарочито неаккуратный. А вместо обычной резинки можно воспользоваться резинкой-пружинкой — она не так портит волосы.

Для спасения от жары можно использовать заколки (например, с жемчужинами) или цветочные ободки. Также не забывайте об уходе за волосами и походах в салон красоты: ухоженная стрижка — must have любого сезона.

Футболки с надписью «Мама»

А еще бывают варианты с надписью «Самая лучшая мама в мире», «Мама самого лучшего мальчика», «Gold mama». И эти «очаровательные» надписи курсивным шрифтом вкупе с цветочками и сердечками чаще всего прилагаются к одежде бесформенного кроя.

Такие варианты вполне подходят для дома, но точно не для выхода на улицу.

Хорошей альтернативой будут футболки оверсайз и базовые цветовые решения, которые удобно сочетать с любыми вещами.

Кепки

Чтобы защитить глаза от солнца, стоит присмотреться к модным солнцезащитным очкам — «бабочкам», «авиаторам», треугольной формы. Мода на этот аксессуар в нынешнем сезоне щадящая: наконец-то очки действительно спасают солнца, а не проходят тонкой полосой по лицу, как у сестер Хадид.

Защитить голову от солнца помогут цветные хлопковые панамы. Кстати, это отличный вариант и для детей в том числе.

Но выбирайте разные модели для себя и ребенка — никаких одинаковых луков!

Также альтернативой могут стать шелковые платки, соломенные шляпы-канотье и шляпы-федоры.

Штаны и брюки для беременных

Во время беременности брюки со специальной резиной — настоящее спасение для женщины. Они действительно удобны, да и к тому же прекрасно поддерживают живот.

Но после рождения малыша (а особенно летом) стоит забыть про такую одежду, какой бы удобной и практичной (мы о скрывании несовершенств фигуры) она ни была.

Если вы хотите скрыть животик, отличным вариантом на лето может стать платье-трапеция, платье бейби-долл и в принципе любые платья в бохо-стилистике.

Длинные или нарощенные ногти

Сейчас все больше развивается тренд на естественность. Нарощенные ногти в этом смысле не самый модный и тем более не самый удобный вариант, особенно для мам. Они требуют сложного ухода, и ими можно навредить малышу.

Сделайте ставку на аккуратный, ухоженный маникюр.

Кроме того, сейчас совсем необязательно наносить лак. А если вы и сможете выделить время на поход в салон, выбирайте нюдовые оттенки (именно они фавориты дизайнеров этим летом). Бежевый цвет очень носибельный.