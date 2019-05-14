5 «курортных» вещей, которые можно и нужно носить в городе

В последнее время самых модных знаменитостей все чаще можно увидеть в вещах, на первый взгляд совсем не подходящих для будней в городе. Чересчур открытая обувь и слишком легкий "верх", соломенные головные уборы и аксессуары, а также прочие предметы гардероба, которые раньше можно было увидеть только на пляже, теперь вдруг переместились в каменные джунгли и смотрятся в урбанистическом пейзаже более чем органично.

Тренд на "курортные" наряды подхватили Кендалл Дженнер Белла Хадид , Эльза Хоск и многие другие фэшиониста. Предлагаем последовать их примеру, а чтобы было проще, мы составили краткий гид по "правильным" пляжным вещам для городских реалий. Долой условности!

Панама

Harper’s Bazaar

Когда-то фэшиониста не готовы были надеть панаму даже на отдыхе — уж очень неоднозначно смотрелся этот головной убор. Но мода стремительно меняется, и сегодня недооцененный аксессуар наконец полюбился героиням стритстайла. Причем настолько, что им дополняют любые образы — от исключительно элегантных до самых расслабленных.

Вьетнамки

Кендалл Дженнер буквально не снимает обувь с перемычкой между пальцами. Дополняя вьетнамки на небольшой танкетке кожаными брюками и сексуальными топами, топ-модель выглядит уместно и стильно, не жертвуя при этом комфортом.

Соломенная сумка

Harper’s Bazaar

Самую модную соломенную сумку, конечно, стоит искать у Jacquemus — да-да, ту самую, необъятную, снимки с которой послужили основой для множества забавных интернет-мемов. Но если прогуливаться по городским улицам с настолько огромным аксессуаром вы точно не готовы, ищите более компактные альтернативы и не сомневайтесь, что они также позволят быть в тренде.

Льняное платье

Лен лучше всего помогает справиться с жарой. Когда столбик термометра колеблется около 30 градусов по Цельсию, нет спасения лучше, чем практически невесомое платье из этого материала. Но помните о побочных эффектах тонкой ткани: она не только отлично продувается, но и сильно просвечивается, а потому важно подбирать белье тон в тон.

Бохо-юбка

Harper’s Bazaar

Юбка, напоминающая небрежно завязанный на бедрах палантин, способна дополнить не только бикини, но и женственную блузку, и облегающий топ, и свободную футболку. Лучшие примеры, как носить этот предмет гардероба, ищите на снимках с весенне-летних показов Jacquemus, Dries Van Noten, Paco Rabanne, Oscar de la Renta и многих других ведущих дизайнеров.