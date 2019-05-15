Вещи, которые подходят любой фигуре

Каждой из нас знакомы мучения во время шопинга. WomanHit.ru расскажет, что точно можно брать и нести в примерочную.

Каждая девушка знает, что идеальное платье на вешалке в зале бутика не обязательно будет хорошо смотреться на ней самой, так как может не подойти по фигуре.

Однако раскроем небольшой секрет: есть вещи, которые можно смело брать и нести в примерочную любой женщине, независимо от типажа.

Юбка-карандаш

WomanHit.ru

Она просто идеальна, главное, выбирать длину до середины или чуть ниже колена, чтобы не «резать» силуэт и подчеркнуть самую красивую часть ноги. Выбирайте юбку из плотной ткани, так как тонкая окажет прямо противоположный эффект, открыв миру все ваши складочки.

Огромным плюсом этого фасона является его универсальность: если раньше юбка-карандаш была исключительно офисным вариантом, то теперь вы можете смело надевать ее с кедами и отправляться на встречу с подругами в кафе. Кроме того, черная юбка уже давно не актуальна, сейчас набирают обороты различные принты, драпировки и узоры.

Единственное, чего не терпит такая юбка — спортивные футболки. Лучше всего выбирать объемные рубашки или тонкие свитера, в зависимости от погоды и сезона.

Платье-футляр

Еще одна чудо-вещь. В вопросе выбора подобного платья, необходимо ориентироваться на плотность ткани, ее цвет и то, насколько сильно платье облегает фигуру.

Девушкам с пышными формами желательно присмотреться к более свободным вариантам без ярких принтов. Идеально, если по бокам платья будут темные вставки, которые визуально «вытянут» вас.

Короткий топ

Только ни в коем случае не подумайте, что речь идет о коротком топе, оголяющим живот. Это уже не актуально, даже если у вас шикарная модельная фигура. Важно подчеркнуть талию с помощью топа, но не скатываться в вульгарность. Обязательно подберите юбку, джинсы или штаны с высокой посадкой.

Как вариант, вы можете надевать его поверх более длинного топа, тем самым создав оригинальный многослойный комплект.

Кожаная куртка

WomanHit.ru

Речь именно о куртке-косухе с боковой молнией справа или слева. Обычная «кожанка» будет вас простить, а мы этого не хотим. Такая куртка сочетается практически со всем, что есть в вашем гардеробе, что делает ее универсальной вещью.

В последнее время все чаще можно увидеть девушек, спешащих из офиса в классических брюках, рубашке и кожаной косухе, что делает их образ более свободным.

Белая рубашка

Не родилась пока такая женщина, которой не идет белая рубашка. Есть женщины, которые неправильно подбирают фасон.

Вы можете комбинировать рубашку с цветными брюками: если они классического покроя — заправляйте, зауженные джинсы — оставьте рубашку навыпуск. Есть одно правило: чем более официальное мероприятие вам предстоит, тем длиннее должен быть рукав и наоборот.