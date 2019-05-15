Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вещи, которые подходят любой фигуре 

WomanHit.ru 17 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Каждой из нас знакомы мучения во время шопинга. WomanHit.ru расскажет, что точно можно брать и нести в примерочную.
Каждая девушка знает, что идеальное платье на вешалке в зале бутика не обязательно будет хорошо смотреться на ней самой, так как может не подойти по фигуре.
Однако раскроем небольшой секрет: есть вещи, которые можно смело брать и нести в примерочную любой женщине, независимо от типажа.

Юбка-карандаш

WomanHit.ru
Она просто идеальна, главное, выбирать длину до середины или чуть ниже колена, чтобы не «резать» силуэт и подчеркнуть самую красивую часть ноги. Выбирайте юбку из плотной ткани, так как тонкая окажет прямо противоположный эффект, открыв миру все ваши складочки.
Огромным плюсом этого фасона является его универсальность: если раньше юбка-карандаш была исключительно офисным вариантом, то теперь вы можете смело надевать ее с кедами и отправляться на встречу с подругами в кафе. Кроме того, черная юбка уже давно не актуальна, сейчас набирают обороты различные принты, драпировки и узоры.
Единственное, чего не терпит такая юбка — спортивные футболки. Лучше всего выбирать объемные рубашки или тонкие свитера, в зависимости от погоды и сезона.

Платье-футляр

Еще одна чудо-вещь. В вопросе выбора подобного платья, необходимо ориентироваться на плотность ткани, ее цвет и то, насколько сильно платье облегает фигуру.
Девушкам с пышными формами желательно присмотреться к более свободным вариантам без ярких принтов. Идеально, если по бокам платья будут темные вставки, которые визуально «вытянут» вас.

Короткий топ

Только ни в коем случае не подумайте, что речь идет о коротком топе, оголяющим живот. Это уже не актуально, даже если у вас шикарная модельная фигура. Важно подчеркнуть талию с помощью топа, но не скатываться в вульгарность. Обязательно подберите юбку, джинсы или штаны с высокой посадкой.
Как вариант, вы можете надевать его поверх более длинного топа, тем самым создав оригинальный многослойный комплект.

Кожаная куртка

WomanHit.ru
Речь именно о куртке-косухе с боковой молнией справа или слева. Обычная «кожанка» будет вас простить, а мы этого не хотим. Такая куртка сочетается практически со всем, что есть в вашем гардеробе, что делает ее универсальной вещью.
В последнее время все чаще можно увидеть девушек, спешащих из офиса в классических брюках, рубашке и кожаной косухе, что делает их образ более свободным.

Белая рубашка

Не родилась пока такая женщина, которой не идет белая рубашка. Есть женщины, которые неправильно подбирают фасон.
Вы можете комбинировать рубашку с цветными брюками: если они классического покроя — заправляйте, зауженные джинсы — оставьте рубашку навыпуск. Есть одно правило: чем более официальное мероприятие вам предстоит, тем длиннее должен быть рукав и наоборот.
WomanHit.ru: последние новости
Боня разочаровала публику нарядом 5 капсульных образов для отпуска Юлия Михалкова разочаровала нарядом
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нумеролог выдала секреты самых богатых холостяков1
Правильно ли жить мужу в квартире жены1
8 признаков анорексии
Хуже только британцы: россиян признали уродливой нацией133
7 эффективных приемов против переедания
Видео
Без комплексов: Тарзан показал фото Королевой
Звёзды
Миллу Йовович травят после признания в аборте
Звёзды
Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»
Звёзды
Российские звезды, помолодевшие с возрастом
Звёзды Красота
Названо число россиян, заводивших романы на работе
Любовь
Барберша в вызывающем костюме присела на клиента
Красота
Владимир Пресняков чуть не проспал свою свадьбу
Звёзды Любовь
Как избавить дом от грибов-захватчиков
Дом и сад Здоровье
Дети, в существование которых сложно поверить
Дети
Экс-солистка «Тату» превращается в куклу
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение