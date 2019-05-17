Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение

Британская модель и актриса Агнес Томас приобрела пластиковый прозрачный костюм и поделилась впечатлениями от его ношения. О ее опыте пишет The Sun.

30-летняя британка купила наряд из прозрачного пиджака на пуговицах и прозрачных брюк бренда PrettyLittleThing за 50 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей). По словам Томас, когда она открыла коробку с костюмом, ее поразил химический запах вещей — они пахли как «новый детский бассейн или пластиковый мяч».

Надеть содержимое посылки было непросто. «Я не могла удержаться от смеха. Я выглядела как морковка в пленке, и с каждым моим движением раздавался скрипучий шум. Сгибать колени было практически невозможно», — уточнила модель.

Спустя пять минут после того, как Томас вышла на улицы Лондона, костюм запотел, а девушка начала чувствовать, как он неприятно липнет к ее телу. Вскоре водители грузовиков начали сигналить британке, а прохожие — снимать ее на камеру. «Я начала чувствовать себя не в своей тарелке и попыталась снять хотя бы верх, но это оказалось сложнее, чем вылезти из гидрокостюма», — пожаловалась Томас.

Она добавила, что такие вещи — мечта карманников, поскольку они могут видеть все содержимое карманов.

«Наверное, мужчинам нравится это, потому что я ходила по улице практически в нижнем белье. Но чувствовала ли я себя сексуальной? Нет! Стоит ли такая вещь 50 фунтов? Определенно нет», — заключила Томас.

Ранее в мае канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу с витилиго появилась на афтерпати ежегодного бала Met Gala в полностью прозрачном комбинезоне. На модели был облегающий костюм с леопардовым принтом, через который просвечивала ее обнаженная грудь. Она дополнила свой наряд корсетом и высокими сапогами.