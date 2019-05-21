Всемирная история бюстгальтера

Первый официальный патент на бюстгальтер был получен 3 сентября 1914 года. Автором этого замечательного изобретения стала женщина — прогрессивная американка Мэри Фелпс Джейкобс. Собираясь на очередной светский раут, Мэри пошла на хитрость и соорудила из двух эластичных лент альтернативу привычному корсету, которой суждено было стать первым бюстгальтером.

Но история этого замечательного предмета женской одежды начинается отнюдь не с этого события. Одежда для женской груди существует с глубокой древности и всегда исполняла не только эстетические, но и практические функции. Поддержка груди была проблемой для женщин во все времена. Наше историческое исследование посвящено культурным следам бюстгальтеров в истории мира.

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1. Египетские свободы

Сколько бы ни говорили о том, что первые бюстгальтеры были изобретены в Древнем Египте, исследования утверждают, что на берегах Нила не знали такого предмета одежды. Женщины из народа предпочитали ходить топлес, а знатные дамы скрывали прелести под просторными туниками и хитонами.

2. Минойские богини

Во время бронзового века минойская культура на острове Крит имела множество символов, связанных с женской грудью как с олицетворением плодородия. Статуэтки богини-матери обычно имели открытую грудь, а земные женщины во всем ей подражали. Историки говорят, что критские женщины подвязывали грудь снизу, но не покрывали ее полностью.

3. Античные груди

Принято считать культуру Древней Греции эталонной во многих смыслах, но чего там точно не было, так это пуш-ап-бюстгальтеров. Знатные женщины носили просторные туники, никак не стесняя достоинств. Только немногочисленные женщины-воины перевязывали грудь тугими лентами. Легенда о женщинах-амазонках рассказывает о такой неприятной процедуре, как выжигание правой груди, для того чтобы было сподручнее стрелять из лука.

Нижнее белье Римской империи

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Доподлинно известно, что спортсменки в Древнем Риме перевязывали грудь тугими лентами, чтобы она не мешала при выполнении упражнений или скачке на лошади.

Китайские дуду

Китайская мода носила весьма консервативный характер, к тому же имела явное пристрастие к подавлению всего женственного. Китайские женщины тщательно скрывали грудь под широкими полотняными лентами, которые назывались «дуду». Они стали прообразами корсетов, так как стягивали не только грудь, но и живот.

Средневековые бюсты

В Средние века не было четко оформившегося отношения к женской груди, но субтильные дамы из высшего общества имели явную тенденцию к ее отсутствию, что в конечном итоге вылилось в моду на субтильные мальчишеские формы. Большая грудь и широкие бедра стали признаком простолюдинок, а остальным приходилось затягивать излишки в тугие корсеты, которые к тому времени стали повседневным предметом женской одежды.

Корсеты в Западной Европе

Мода на мальчишеские силуэты требовала новых и новых корсетов. Любопытно, что это стало хорошим бизнесом для китобоев, так как лучшие корсеты получались на каркасе из китового уса. Женщина с формой фигуры песочные часы стала символом красоты на долгие века, и отголоски этой моды заметны по сей день.

Великое освобождение груди

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Великая французская революция в числе прочих свобод принесла и раскрепощение для женщин. Революционеры хотели в том числе и новую моду, свободную от предрассудков прошлого. Женщины перестали прятать грудь под корсеты и начали носить глубокие декольте. В то же время женщины из низов перевязывали грудь лентами для удобства, в том числе и для того, чтобы носить мужское платье, на которое в то время появилась мода.

Викторианское давление

Пуританские традиции XIX века не очень жаловали свободы женщин. Особо нервных барышень лечили в психиатрических лечебницах, а о свободе груди не могло быть и речи. Кодекс поведения предписывал женщинам носить утягивающее белье и днем и ночью, а о декольте не могло быть и речи.

Феминизм и молочные железы

В Великобритании во времена правления короля Эдуарда VIII началось движение женщин за свои права, в числе которых не последнее место занимало право носить удобную одежду. В качестве аргумента приводились весомые аргументы о вредности корсетов и деформации внутренних органов, которую они вызывали. Так, в конце XIX века произошел настоящий взрыв изобретений новых видов женского белья, которые не несли вреда и были гораздо удобнее всего, что придумывал человеческий разум до этого.

Бюстгальтер Джейкобс

Эпохальное изобретение Мэри Фэлпс Джейкобс произошло в 1914 году и стало воплощением тысячелетних чаяний и надежд женщин по всему миру. Свое изобретение она называла «бесспинным корсетом», а сделала его из двух носовых платков и эластичных лент. Идея пришла девушке в тот момент, когда она примеряла платье с открытой спиной, собираясь на очередной светский раут.

Война и бюст

К началу Второй мировой войны легкая промышленность уже освоила множество моделей бюстгальтеров, но этот предмет одежды оставался очень нишевым продуктом. Переворотом стало официальное принятие бюстгальтеров в качестве униформы для женщин-военнослужащих, что очень помогало поднятию боевого духа в среде военных.

Послевоенный успех

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После войны произошел настоящий взрыв интереса к интимному предмету одежды. Разработкой новых моделей занялись сотни дизайнеров, а фирмы предлагали множество самых разнообразных фасонов — от бюстгальтеров для беременных до первых моделей на косточках или страшных лифчиков на проволочном каркасе.

Будущее

Несмотря на то что историки моды не раз предсказывали смерть этого предмета одежды, интерес к бюстгальтерам ничуть не собирается утихать.