Как джинсы «Skinny» вредят здоровью

Узкие джинсы-скинни — одна из самых модных моделей одежды последнего десятилетия. Они отлично подчеркивают природную стройность, акцентируют внимание на природных изгибах женской фигуры. Поклонники моды обожают джинсы-скинни. Однако ученые и врачи не разделяют их восторгов.

Не носите, девушки, модных джинсов-скинни!

Против ультраузкой джинсовой одежды выступают, в первую очередь, гинекологи. Слишком тесные брюки нарушают терморегуляцию половых органов. Особенно вредны зимние узкие джинсы, имеющие с изнаночной стороны небольшой ворс. Тесно прилегая к телу, они повышают температуру наружных половых органов. Это приводит к появлению молочницы, цистита и других женских заболеваний. Не менее пагубно влияют узкие джинсы и на мужчин. В их случае приходится говорить о таком явлении, как «тепловая кастрация». Тесные штаны поднимают и прижимают яички к тазу. Возникает перегрев. Часть сперматозоидов замедляется, часть — погибает. Если в ближайшие планы мужчины не входит отцовство, он может и дальше носить джинсы-скинни. В противном случае врачи-репродуктологи рекомендуют заменить узкие штаны на более свободные. В арсенале модников сейчас таких предостаточно.

Берегите суставы!

Плохо скинни влияют не только на половые органы и репродуктивные способности обоих полов. Они также нарушают работу суставов. Как это происходит, разъяснили неврологи австралийского Королевского госпиталя Аделаиды Кармен Вай, Филипп Дуглас Томпсон и Томас Эдмунд Кимбер. По мнению специалистов, узкие джинсы-скинни могут стать причиной двусторонней невропатии малоберцовых и большеберцовых нервов. Эти нервы распространяются от малого таза к бедрам, голеням и голеностопу. Человек, постоянно носящий скинни, провоцирует сжатие тазовых костей и ущемление перечисленных нервов. Результатом такого негативного воздействия становятся перманентные боли в бедрах и голенях, чувство онемения в лодыжках, отеки и другие проблемы с ногами. В запущенном варианте невропатия может привести к параличу мелких мышц стопы и нарушению чувствительности этой области.

Эти коварные красители

Еще одна проблема заключается в том, что многие современные производители некачественно окрашивают одежду. Краска с нее «линяет» не одну стирку. В жару, когда человек особенно интенсивно потеет, на коже остаются пятна от полинявшей краски. Этот эффект наверняка наблюдали многие любители модных вещей. Проблема скинни заключается в том, что тесное прилегание ткани «доставляет» химические соединения красителя прямо к самым нежным частям тела. Краска от джинсов попадает на слизистую, смешивается с естественными выделениями половых органов, приводит к появлению аллергической сыпи, дерматита. Боли в ногах, высыпания на половых органах, молочница, цистит и утрата детородной функции в перспективе — вот неполный перечень проблем, к которым может привести регулярное ношение узких джинсов-скинни. Стоит ли сомнительная красота такой высокой цены — вопрос на миллион для активных последователей модных трендов.