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С топом-бюстье, неоновыми носками, сумкой из нулевых и не только: 5 нескучных способов носить джинсы 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Представить свою жизнь без комбинации «джинсы + футболка + кроссовки» вряд ли возможно, однако зациклиться на ней одной — значит закопать потенциал самых универсальных в мире брюк и лишить себя радости модных экспериментов. На пяти конкретных примерах WMJ.ru показывает, как носить джинсы в этом сезоне, чтобы выглядеть максимально свежо, актуально и круто.

С топом-бюстье и спортивной курткой

Один из самых стильных вариантов продемонстрировала в свое время Белла Хадид. 24-летняя модель вышла в свет, надев светлые рваные джинсы, белый топ, напоминающий корсет, и удлиненную спортивную куртку.
WMJ.ru
Берем на заметку модный трюк и носим контрастное сочетание на всевозможные вечеринки и выставки современного искусства, а самые смелые могут заявиться в таком виде на первое свидание.

С многослойным верхом

Многослойные образы всегда интересно разглядывать. Даже если это будет обычный джинсовый комплект, еще одна вещь, накинутая на него сверху, заставит звучать пару совершенно по-новому. Наш выбор — куртка-рубашка из экокожи, которая обещает быть самой модной будущей осенью. Начинай носить ее прямо сейчас вместе с узкими черными очками и туфлями-лодочками.

С топом-бандо и сумкой в стиле нулевых

Иронизировать над модой начала столетия можно сколь угодно, но за что мы действительно обязаны нулевым, так это за невероятно стильную комбинацию расклешенных джинсов и максимально короткого топа. Предлагаем возродить культовое сочетание этим летом (проверив заодно, кто лучше всех поработал над прессом) и приправить его другими знаковыми вещами той эпохи — сумкой-седлом и босоножками на невысоком каблуке.

Со свободным жакетом и с сумкой-корзинкой

Попробовать выдержать баланс между четкими линиями жакета, расслабленностью джинсов и аксессуарами, от которых веет морем и песком, — обязательная программа на ближайшие теплые месяцы. На рассмотрение выносим один из таких образов. Запоминай ингредиенты!

С яркими носками и сандалиями

Если и носить джинсы с футболкой, то в окружении самых трендовых решений. Например, одним из таких этим летом будет комбо из носков и спортивных сандалий. Не забудь также добавить каплю трендовых оттенков (неоновый зеленый подойдет идеально) и получай привычно удобный, но невероятно стильный комплект на каждый день.
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Мода , Белла Хадид , WMJ.RU
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