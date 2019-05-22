К черту дресс-код! Как жены успешных политиков создают новую моду

Говорят, что рядом с успешным мужчиной всегда стоит умная женщина. А если эта женщина не только умна, но и красива, да еще разбирается в моде, то просто грех не знать ее имени. О первых леди государств уже было многое сказано, а спутницы влиятельных (и богатых) политиков часто остаются в тени. А зря: они уходят от строгих дресс-кодов и формируют новую свободную моду.

Мы привыкли, что мировые знаменитости блистают на ковровых дорожках, демонстрируя идеальное чувство стиля и задавая новые тенденции моды. Однако на спутниц политических деятелей мы редко обращаем внимание. И напрасно. Эти женщины так же отлично разбираются в моде, как их мужья в хитросплетениях устройства государственного аппарата.

Шейха Моза Насер аль-Миснед

60-летняя супруга бывшего лидера Катара. К слову, она его третья жена, но одна из самых влиятельных женщина арабского мира, подарившая любимому мужчине семерых детей. Моза была одной из первых, кто осмелился публично снять паранджу и заменить ее на стильные тюрбаны. Но и это еще не все!

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Шейха Моза занимается общественной и политической деятельностью наравне с мужем. Ведет благотворительные проекты и гордо носит звание серого кардинала Персидского залива. Гардероб этой удивительной женщины вызывает настоящее восхищение. Тем приятнее сознавать, что она обращает внимание на вещи российских дизайнеров, в частности Ульяны Сергеенко

Татьяна Навка

Татьяна Навка известна прежде всего благодаря своим спортивным достижениям, но с 2015 года фигуристка числится в списке жен известных политических деятелей. Олимпийская чемпионка вышла замуж за пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова . Долгое время Татьяне приписывали романы с разными публичными личностями, но рождение дочери в 2014 году многих ее поклонников сильно озадачило. Впрочем, скрывать имя отца Навка не стала и вскоре связала себя с ним узами законного брака.

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Татьяна красива, молода, успешна и умна. Сам Дмитрий часто шутит, когда его бестактно спрашивают о доходах, что жена зарабатывает намного больше него. Как бы там ни было, но в одном фигуристке точно не откажешь — одевается она стильно и всегда выглядит шикарно. Элегантные костюмы, юбки в пол, классика, дорогие украшения придают Навке неповторимый шарм.

Ануки Арешидзе

Модель, вышедшая замуж за спортсмена — это не редкость. Грузинская красавица Ануки так и поступила, но ее муж не просто успешный футболист, он еще и живая легенда этого вида спорта и невероятно популярен на родине.

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Завершив карьеру, Кахабер Каладзе решил, почему бы не податься в политику. И вот он мэр Тбилиси, а очаровательная Ануки его супруга и верная спутница. Но быть лишь в тени мужа бывшая манекенщица не захотела и занялась бизнесом. Арешидзе основала собственный бренд одежды и многие отмечают, что ее стилю могла бы позавидовать даже Мелания Трамп.

Олеся Бословяк

Бывшая участница коллектива «Мобильные блондинки» вышла замуж за (уже бывшего) помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина

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Свадьба блондинки и политика состоялась в 2014 году в подмосковной усадьбе Архангельское. Отметить событие вместе с молодоженами приехали самые разные гости — от Аллы Пугачевой до Дмитрия Медведева . Сейчас Олеся занимается собой, ходит на светские мероприятия и дружит с лучшими дизайнерами. К слову, она была в числе VIP-гостей, приглашенных на открытие ресторана Валентина Юдашкина

Анхелика Ривера

Как говорится, хочешь быть женой генерала — выходи замуж за солдата. Вот и мексиканская актриса Анхелика Ривера решила оставить первого мужа и ушла к политику Энрике Пенью Ньето. А через пару лет он взял и стал президентом Мексики. С 2012 по 2018 годы Ривера была первой леди. Но сейчас она просто жена успешного государственного деятеля.

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Нельзя не признать, что одеваться бывшая актриса умеет. Элегантная и утонченная, она всегда вызывает восхищение. А ее красота — веский повод для зависти многих женщин. Отметим, что помимо прочего Анхелика еще и многодетная мать.