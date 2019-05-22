«Бабушка стайл»: как носить платок этим летом

Русская природа знаменита своей непредсказуемостью и непостоянством, поэтому верно подобрать наряд для прогулки — непростая задача. Летом в такой ситуации палочкой-выручалочкой может стать легкий платок, который можно использовать как элегантный аксессуар, обвязав им шею или запястье, накинув на плечи или украсив ремешок сумочки, а в случае непредвиденных погодных изменений платок спасет от ветра или от палящего солнца.

Голова в порядкеНе волнуйтесь, вы не будете выглядеть бабушкой. В качестве головного убора платок тоже можно использовать модно и эффектно. Например, в африканском стиле: просто обвяжите платком голову так, чтобы узел оказался спереди, а затем спрячьте кончики внутрь. Или в восточном, как чалму или тюрбан: перекрутите концы шарфика в жгут и закрепите его сзади. Образу в casual-стиле подойдет бандана, завязанная по-пиратски. Хотите добавить нежности и винтажа? Подсмотрите идеи у парижанок 70-х годов, в образах которых обязательно были легкие шарфики.

Вместо украшений для волос

Замените обычные резинки и ободки на платок с ярким принтом, и это станет отличным центральным акцентом в образе. Можно закрепить косынкой пучок или конский хвост, а девушкам с длинными волосами можно вплести ее в косу. Универсальным вариантом является широкая полоска наподобие спортивных повязок. Разнообразить такой вариант помогут романтичный бант или цветок, сделанные из кончиков платка.

Яркий акцент

Оригинально использовать платок по прямому назначению? Легко! Дерзко и игриво будет смотреться этот аксессуар, повязанный как галстук. Длинный тонкий платок можно несколько раз обернуть вокруг шеи и задрапировать, а концы спрятать. Довольно элегантно будет выглядеть легкая небрежность: набросьте шарф на шею сзади, а концы оставьте свисать на груди. Широкие шелковые платки будут выглядеть неотразимо, если их красиво расправить на плечах и груди таким образом, чтобы основная часть была спереди. Небольшие шарфики-каре можно повязать на запястье, что точно будет необычным решением.

Как элемент декора

С помощью платка можно украсить любимую сумочку. Повяжите его понравившимся способом на ремешок, и у вас получится отличная кастомизация. Так вы сделаете даже самую непримечательную сумку запоминающейся и по-настоящему летней. К тому же удачно подобранный шарфик выручит в ситуации, когда у вас нет подходящей к образу сумки. Более того, последнее время стало модным использовать платок вместо пояса. Такой яркий и необычный аксессуар подчеркнет стройность и удлинит ноги. Его можно как продевать в специальные петли в брюках, так и просто повязать на талии поверх футболки.

В мире моды нет строгих правил, как именно использовать летние платки, поэтому фантазируйте и придумывайте собственные новые идеи!