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Prada отказывается от использования меха 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Итальянский дом мод Prada отказывается от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Как сообщает в среду агентство ANSA, мех выйдет из обихода модельеров дома, начиная со следующей женской коллекции весна/лето 2020.
"Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности", — заявила наследница и бессменный глава дома Миучча Прада. По ее словам, данное решение крайне важно для ее группы, которая опирается на "инновационные технологии и ценности социальной ответственности".
Ранее от использования меха отказались многие другие представители мира моды. Среди них — итальянские компании Giorgio Armani и Versace, а также международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни.
При этом не планируется снимать с продажи старые меховые изделия Prada, которые можно будет приобретать из прежних коллекций, пока они все не будут распроданы, уточняет агентство.
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