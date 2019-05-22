Prada отказывается от использования меха

Итальянский дом мод Prada отказывается от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Как сообщает в среду агентство ANSA, мех выйдет из обихода модельеров дома, начиная со следующей женской коллекции весна/лето 2020.

"Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности", — заявила наследница и бессменный глава дома Миучча Прада. По ее словам, данное решение крайне важно для ее группы, которая опирается на "инновационные технологии и ценности социальной ответственности".

Ранее от использования меха отказались многие другие представители мира моды. Среди них — итальянские компании Giorgio Armani и Versace, а также международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни.

При этом не планируется снимать с продажи старые меховые изделия Prada, которые можно будет приобретать из прежних коллекций, пока они все не будут распроданы, уточняет агентство.