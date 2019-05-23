Белорусские девушки в белорусском белье 

Новую коллекцию белорусского белья представили на днях публике. На показе, который шел более пяти часов подряд, присутствовали модели разных размеров и форм и были показаны самые разные линейки белья: от спортивных и повседневных до фэшн-моделей. Белорусское белье давно пользуется успехом не только на территории Белоруссии, но и в России. Женщины, особенно женщины с пышными формами, знают, как трудно подобрать удобный бюстгальтер, даже если не быть ограниченной в средствах. Обладательницы форм размера D и выше в этом плане страдают сильнее всего. Но и тем девушкам, чьи формы не так впечатляющи, тоже порой приходится побегать в поисках красивого комплекта. Поэтому российским женщинам тоже будет приятно узнать, что уже в ближайшем будущем в магазины нижнего белья поступит более полутысячи новых моделей белья и купальников.