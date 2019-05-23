Найден способ казаться стройнее на пляже

Об этом сообщает The Sun.

Для того, чтобы их талия выглядела стройнее, чем есть на самом деле, девушки выбирают купальные костюмы с поясом. Журналисты обратили внимание, что этот тренд поддержали многие популярные модели и фэшн-блогеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd) 25 Апр 2019 в 5:50 PDT Похожим снимком поделилась и голландская модель и звезда бренда Victoria's Secret Роми Стрейд во время отдыха на Британских Виргинских островах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sian Marie (@siangabbidon) 21 Апр 2019 в 2:09 PDT Тенденцию поддержала победительница американского реалити-шоу «Ученик» Сайан Габбидон (Sian Gabbidon). Девушка выложила снимок, на котором она позирует в малиновом купальнике с поясом и в кепке в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kady McDermott (@kadymcdermott) 19 Май 2019 в 11:56 PDT Еще одна знаменитость, которая выбрала такую же модель купальника — участница британского шоу «Остров любви» Кэди Макдермотт (Kady McDermott).

«Купальник с поясом — это самый большой тренд этого лета, потому что он делает вашу талию стройнее и подчеркивает изгибы тела»,

— прокомментировала модный редактор издания Клемми Филдсенд.

Ретро-купальник с поясом вернулся в моду еще летом 2018 года. Тогда свои версии таких купальников представили известные бренды-производители пляжной одежды Hunza G и Solid and Striped, а популярные блогеры начали выкладывать фотографии в этой вещи в соцсетях.