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Найден способ казаться стройнее на пляже 

Lenta.ru 8 часов назад
Об этом сообщает The Sun.
Для того, чтобы их талия выглядела стройнее, чем есть на самом деле, девушки выбирают купальные костюмы с поясом. Журналисты обратили внимание, что этот тренд поддержали многие популярные модели и фэшн-блогеры.
Так, например, в Instagram-аккаунте участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян появилось фото, на котором она лежит в море в пятнистом слитном купальнике с поясом.
Похожим снимком поделилась и голландская модель и звезда бренда Victoria's Secret Роми Стрейд во время отдыха на Британских Виргинских островах.
Тенденцию поддержала победительница американского реалити-шоу «Ученик» Сайан Габбидон (Sian Gabbidon). Девушка выложила снимок, на котором она позирует в малиновом купальнике с поясом и в кепке в тон.
Еще одна знаменитость, которая выбрала такую же модель купальника — участница британского шоу «Остров любви» Кэди Макдермотт (Kady McDermott).
«Купальник с поясом — это самый большой тренд этого лета, потому что он делает вашу талию стройнее и подчеркивает изгибы тела»,
— прокомментировала модный редактор издания Клемми Филдсенд.
Ретро-купальник с поясом вернулся в моду еще летом 2018 года. Тогда свои версии таких купальников представили известные бренды-производители пляжной одежды Hunza G и Solid and Striped, а популярные блогеры начали выкладывать фотографии в этой вещи в соцсетях.
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Мода , Видео , Хлоя Кардашьян
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