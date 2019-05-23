7 главных ошибок модниц

Эксперт по стилю Диана Ходаковская рассказала Wday.ru о самых распространенных модных провалах.

Неправильная обувь

Обувь — это одно из самых уязвимых мест в женском гардеробе. здесь важно запомнить главные табу.

Не носите темные ботинки на босу ногу, со светлой одеждой или прозрачными колготками. Выбирайте бежевую или кремовую обувь. В противном случае ботинки буквально «разрежут» ноги.

Не заправляйте джинсы в сапоги. Ваша фигура опять-таки поделится на три части. Наденьте вместо сапог ботинки: такой банальный трюк поможет выглядеть выше и стройнее.

Классические спортивные кроссовки позволительны только в зале, для города созданы более изящные модели и кеды. Исключение, пожалуй, только белые кроссовки — сегодня мода не прощает, но даже и поощряет их.

Все цвета радуги

Хотите добавить красок в серые будни? Вперед, только не забудьте, что в любом, будь то вечернем или повседневном образе, ультраяркая вещь должна быть одна. запишите и запомните: только одна! Речь идет как о цвете, так и о принтах. С последними стоит быть особенно аккуратными, и лучше не смешивать их вовсе, если вы не являетесь профессиональным стилистом или гуру мода. Миксовать цвета можно, но, опять же, не перебарщивая. В одном образе максимум три цвета (золотое правило) и только один яркий оттенок: если их больше, это уже дурной тон или новогодняя елка.

Из-под пятницы суббота

Внимательно относитесь к сочетанию тканей и текстур. Легкая шифоновая юбка с плиссировкой и шерстяной свитер — не лучшие соседи. При этом подобная юбка, но из плотной ткани, и тонкий кашемировый кардиган будут смотреться выигрышно. Также не стоит смешивать некоторые элементы классики и сasual, например, костюмные брюки и джинсовку. Такой вариант — это не оригинальный, а неуместный дуэт.

Ношу как умею

Если вы внимательно следите за модой, присмотритесь к тому, как и с чем вам предлагают носить актуальную вещь. Например, уже не первый сезон на пике популярности укороченные брюки чиносы, но факт, что они в моде, — это вовсе не повод считать чиносы очередными джинсами и носить точно так же. Во-первых, эти брюки не терпят сочетания «закрытая обувь плюс носки». Ни в коем случае не должно быть носков! Во-вторых, если брюки пастельного цвета (а чиносы чаще всего именно такие), то гармоничнее всего с ними смотрится светлый, а не темный верх — нежно-розовый, белый или бежевый. И, в-третьих, если вы выбрали в аккомпанемент к таким брюкам рубашку или блузу, ее лучше заправить, а не носить навыпуск.

Жмет, но красит

У многих девушек есть дурная привычка покупать одежду на размер меньше. Дама в джинсах, напоминающих сразу два музыкальных инструмента — барабан и гармошку, это классический пример. Ни в коем случае так не поступайте. Жмет? Не берите. Да, вещица из разряда «впритык» будет обтягивать и подчеркивать нужные достоинства. Но в правильных ли местах? Такая одежда не придает изящность формам, а, наоборот, показывает все ваши недостатки. Купив джинсы или платье именно своего размера, вы будете выглядеть гораздо стройнее. То же самое происходит и с вещами не по размеру: да, oversize все еще держит свои позиции. Однако перед покупкой трезво оцените все «за» и «против» и только потом отдавайтесь во власть тенденциям.

Элементы эротики

Всегда внимательно подбирайте нижнее белье. Времена, когда черный лиф, просвечивающийся под белой блузкой, считался интересной броской деталью, давно прошли. Белья, пусть даже самого красивого, не должно быть видно через одежду. Купите бюст телесного цвета, он станет вашим универсальным спутником под светлые блузки и платья. Почему не белый? Потому что белье оттенка ню выглядит намного естественнее, а значит, шансов разглядеть, где заканчивается ваша грудь и начинается бюстгальтер, у окружающих практически нет.

Как сорока

Что надеть — любимый браслет, новое колье, серьги-люстры или пару-тройку колечек, а может быть, все и сразу? Ни в коем случае. Да, аксессуары сегодня играют очень важную роль, но старые правила об их количестве никто не отменял — на вас должно быть не больше трех украшений (опять это пресловутое правило!). Если вы надеваете массивный браслет, то откажитесь от колец. Вообще! И наоборот. То же самое касается колье и сережек. Выбрали ожерелье с крупными камнями — серьги должны быть едва заметными.