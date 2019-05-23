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Pornhub поможет мужчинам скрыть возбуждение на пляже 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
PornHub изобрел плавки, которые помогут мужчинам скрыть возбуждение на пляже. Рекламирующий товар ролик появился на официальном сайте PornHub.
Купальный костюм, который получил название Bonerless, оснащен внутренней облегающей подкладкой, которая позволяет замаскировать эрекцию. Как отмечают создатели плавок, дышащая ткань высокого качества будет растягиваться и не сковывать движения.
«Будь то рой полуголых девиц или теплый ветерок на пляже, плавки Bonerless помогут вам справиться с волной возбуждения», — заявляют производители в описании товара.
Плавки доступны в классической оранжево-черной расцветке логотипа PornHub по цене 69,69 доллара (4,5 тысячи рублей).
В мае 2018 года американский бренд Chubbies, который специализируется на ретро-купальниках, выпустил плавательный костюм для мужчин. К обычным шортам-плавкам прикрепили топ с лямками на застежках и с карманом на груди, который при желании можно снять.
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