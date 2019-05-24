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Модель надела купальник «задом наперед» и смутила пользователей сети 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Topshop
В ассортименте британского ретейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. На него обратили внимание модные редакторы The Sun.
Речь идет о слитном купальном костюме без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры, который изготовил лондонский бренд Jaded London. У модели, демонстрирующей его на сайте, прорези для ног заканчиваются под подмышками.
Неординарный купальник смутил клиентов Topshop. «Мне кажется, она надела его задом наперед», — посчитала одна из них. «Ты в нем ничего не сможешь есть. Даже дышать», — высказалась другая в Twitter.
Стоимость купальника составляет 40 фунтов стерлингов (около 3,5 тысяч рублей).
Ранее в мае сообщалось, что знаменитости придумали способ казаться стройнее на пляже. Для того, чтобы их талия выглядела тоньше, чем есть на самом деле, девушки выбирают купальные костюмы с поясом. Журналисты обратили внимание, что этот тренд поддержали многие популярные модели и фэшн-блогеры.
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