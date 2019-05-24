Назван «успешный» цвет одежды для собеседований

Одежда черного цвета оказалась наиболее подходящей для успешного прохождения собеседования. Об этом пишет Mirror со ссылкой на результаты опроса.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек. 43 процента респондентов сообщили, что их приняли на работу благодаря тому, что они появились на интервью в черном. Этот цвет также признали самым подходящим для деловых встреч.

Кроме того, 27 процентов опрошенных мужчин отметили, что черная одежда помогла им «преуспеть» на первом свидании. У женщин этим цветом оказался красный.

Наиболее популярным оттенком для вечеринок стал серебристый, а синий больше всего мотивирует респондентов тренироваться с спортзале.

Результаты исследования показали, что 76 процентов людей вообще не задумываются о том, как цвет их одежды влияет на окружающих. Однако остальные признались, что судят о других именно по этому признаку. Так, например, четверть из них считает любителей белого цвета претенциозными, а мужчин в розовом — уверенными в себе.

В мае женщины признались, что привлекательная внешность негативно сказывалась на их карьере. Исследование показало, что красивые женщины вызывают меньше доверия и чаще рискуют быть уволенными, чем менее симпатичные сотрудницы. Одна из них, англичанка Эйми Сингл, призналась, что бросила работу консультанта по подбору IT-специалистов, потому что ее внешность связывали с глупостью.