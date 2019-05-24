Неоднозначный тренд нового сезона.
То ли мир моды никак не может оставить позади ностальгию по ушедшим эпохам, то ли сама индустрия становится все более гуманной, но мы вновь носим босоножки с гольфами и носками. И что еще пару лет назад считалось моветоном и приравнивалось к модному провалу, сейчас вновь в тренде.
Рассказываем, как правильно и стильно обыграть нестандартное (непривычное) сочетание и при этом выглядеть стильно и модно.
В нюдовых тонах
Если вас все еще терзают опасения по поводу несообразности подобного микса, рекомендуем начать знакомство с тенденцией с неброских пастельных оттенков. К комбинации нежных тонов подберите гольфы в цвет основному наряду или близкого к нему оттенка, а эффектные аксессуары помогут перетянуть все внимание на себя и нивелировать неловкость ситуации.
Игра на контрасте
Яркие сочетания цветов — главная фишка любого лета. Не бойтесь экспериментировать: чем большими красками заиграет ваш образ, тем лучше. Тем более неон еще держится в списке трендов. Ваша очередь испробовать все прелести цветного лука на себе!
В стиле спорт
Если вам немного поднадоело быть настоящей леди и вы хотите показать свой бунтарский характер, подберите к образу высокие носки, похожие на гольфы. При этом босоножки должны быть максимально женственными: актуальные модели на тоненьких ремешках придутся как нельзя кстати. Носите такие с легкими платьями и дополняйте мужскими жакетами или объемным трикотажем.
В тон каблукам
Помните, как нас старательно учили подбирать сумочку в цвет туфель? Похоже, новый сезон внес свои коррективы в правила модной сочетаемости: теперь тон в тон миксуем обувь и носки. Пробуйте разные варианты и не бойтесь этим летом быть собой!