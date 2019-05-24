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В стиле «трэш»: как носить босоножки с носками этим летом 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Неоднозначный тренд нового сезона.
То ли мир моды никак не может оставить позади ностальгию по ушедшим эпохам, то ли сама индустрия становится все более гуманной, но мы вновь носим босоножки с гольфами и носками. И что еще пару лет назад считалось моветоном и приравнивалось к модному провалу, сейчас вновь в тренде.
Рассказываем, как правильно и стильно обыграть нестандартное (непривычное) сочетание и при этом выглядеть стильно и модно.

В нюдовых тонах

Если вас все еще терзают опасения по поводу несообразности подобного микса, рекомендуем начать знакомство с тенденцией с неброских пастельных оттенков. К комбинации нежных тонов подберите гольфы в цвет основному наряду или близкого к нему оттенка, а эффектные аксессуары помогут перетянуть все внимание на себя и нивелировать неловкость ситуации.

Игра на контрасте

Яркие сочетания цветов — главная фишка любого лета. Не бойтесь экспериментировать: чем большими красками заиграет ваш образ, тем лучше. Тем более неон еще держится в списке трендов. Ваша очередь испробовать все прелести цветного лука на себе!

В стиле спорт

Если вам немного поднадоело быть настоящей леди и вы хотите показать свой бунтарский характер, подберите к образу высокие носки, похожие на гольфы. При этом босоножки должны быть максимально женственными: актуальные модели на тоненьких ремешках придутся как нельзя кстати. Носите такие с легкими платьями и дополняйте мужскими жакетами или объемным трикотажем.

В тон каблукам

Помните, как нас старательно учили подбирать сумочку в цвет туфель? Похоже, новый сезон внес свои коррективы в правила модной сочетаемости: теперь тон в тон миксуем обувь и носки. Пробуйте разные варианты и не бойтесь этим летом быть собой!
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