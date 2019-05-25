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5 беспроигрышных сочетаний обуви и комбинезонов, которые сделают ноги стройнее 

Я Покупаю 6 часов назад
Фото: Я Покупаю
Оказывается, визуально удлинить ноги с помощью одежды и обуви — это просто. Вы удивитесь, почему не попробовали составлять такие стильные образы раньше!

Нюдовые босоножки

Прием, которым постоянно пользуются знаменитости, топ-модели и фешен-блогеры, — надевать босоножки телесного оттенка c макси-платьями, брючными костюмами и комбинезонами. Бежевые босоножки не бросаются в глаза, образ не разбивается на отдельные части, а ноги кажутся более длинными. Для усиления стройнящего эффекта рекомендуется выбрать комбинезон
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Мюли на низком каблуке

Если не хочется ходить на высоких каблуках, то хорошим решением станет короткий комбинезон (ромпер) и мюли на низком каблуке. Со стороны будет казаться, что обувь не на каблуке, а на плоской подошве, ноги будут казаться длиннее на пару сантиметров. Образ довершит актуальная в текущем сезоне короткая джинсовая куртка, крупные серьги и летняя сумка из необычного материала: например, бамбука.
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Босоножки с ремешком

Джинсовый комбинезон — незаменимый элемент женского гардероба, который легко сочетается с различными видами обуви и аксессуаров. Тип и длину брючин комбинезона нужно выбирать с учетом особенностей типа фигуры. Чтобы выглядеть в комбинезоне прямого кроя стройнее, стоит слегка подвернуть брючины и надеть босоножки с Т-образным ремешком.
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Туфли на среднем каблуке

Минималистичный комбинезон хорошо смотрится с туфлями на среднем каблуке креативной формы (например, в виде рюмки). Союз комбинезона и туфель дополнит приталенный жакет, многослойное колье, крупный клатч и стильные солнцезащитные очки.
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Ботильоны

Многие авторитетные стилисты часто ругают ботильоны за то, что в сочетании с джинсами они часто визуально делают ноги короткими, а фигуру непропорциональной. А вот в сочетании с темным длинным комбинезоном они способны визуально сделать любые ноги бесконечными (главное, чтобы окружающим был виден только мыс, а каблук был спрятан под брюками).
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Комбинезон — прекрасная альтернатива платью.
Карен Миллен Дизайнер
Помимо повседневных комбинезонов, которые сейчас очень актуальны, стоит добавить в свой гардероб хотя бы одну нарядную модель, которая будет уместна для торжественного случая: театральной премьеры, дня рождения, вечеринки. Стоит присмотреться к моделям из бархата и атласа. Что касается декоративных элементов, то актуальны необычные рукава, рюши в области груди, баски на талии. Комбинезон отлично смотрится с туфлями-лодочками на высоком каблуке и максимально открытыми босоножками.
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