Почему на обуви нельзя экономить

Разберемся: покупать дешевую обувь — это верное решение или ошибка?

Многие люди не готовы тратить на вещи слишком много денег, они ставят финансовый лимит и пытаются в него втиснуться любой ценой. Казалось бы, очень прагматичное и разумное решение! Но у вопроса покупки обуви есть все-таки обратная сторона. И сейчас мы расскажем, почему купить дешевую обувь — плохая идея!Умный шопинг заключается не в том, чтобы урвать на распродаже как можно больше хлама по 500 рублей. Он заключается в выборе качественных вещей, которые прослужат не один сезон, подойдут под ваш гардероб и будут удобны в использовании. Разберемся детально, почему же нельзя экономить на обуви.

Дешевая обувь не может быть качественной

Если вы заботитесь о здоровье своих ног, о правильности расположения стопы и не планируете заработать искривление ног или проблемы с позвоночником, важно выбирать удобные и качественные модели. Конечно, в магазинах ортопедической обуви вряд ли встретишь трендовые изделия, но при выборе базы лучше всего заглянуть именно в специализированные бутики либо просто оценивать качество, а не только красоту. Думаем, вы понимаете, что обувь, против которой не станет возражать ортопед, обладает самым недружелюбным ценником. Но что не сделаешь ради женского здоровья!

Выбирая качество, вы покупаете обувь на несколько сезонов!

Одна пара хорошей обуви лучше распродажных двух, а иной раз и трех! Как минимум, дело в сроке использования вещи. Дешевая обувь быстро изнашивается и приобретает непрезентабельный внешний вид. А если говорить про зимние и осенние ботинки или сапоги, то для таких изделий важен материал, из которого они изготовлены. Он должен быть качественным, морозоустойчивым и влагоотталкивающим, иначе агрессивные городские условия за неделю-другую изведут на нет вашу новую обувь. Зачем тратить деньги впустую, да еще и зарабатывать себе различные заболевания? При покупке дешевой пары вы через месяц отнесете ее мастеру, чтобы поменять набойки, подклеить подошву, подлатать ремешки или стельки… А это все дополнительные траты, которые к тому же неоправданны.

В обуви должно быть комфортно!

Ходить и излучать всем своим видом, что туфли вам жмут, колодка некомфортная, а подъем и вовсе не соответствует вашему, — это ужасно! Зачем мучить себя подобными пытками? Спонтанный выбор обуви чаще всего приводит к тому, что после первой носки эти (может, и красивые, но дико неудобные) «шузы» отправятся в шкаф пополнять отряд «надену когда-нибудь потом». И вот вам снова нечего обуть! Удобную же обувь и снимать не хочется, а если подобрать универсальный экземпляр, который и с юбкой, и с брюками будет хорошо смотреться, то из такого предмета гардероба вы останетесь в восторге, а ножки скажут вам спасибо.

И, конечно, не забываем о красоте и стиле!

Дешевая обувь быстро изнашивается и приобретает непрезентабельный внешний вид. А если говорить про зимние и осенние ботинки или сапоги, то для таких изделий важен материал, из которого они изготовлены. Он должен быть качественным, морозоустойчивым и влагоотталкивающим, иначе агрессивные городские условия за неделю-другую изведут на нет вашу новую обувь. Зачем тратить деньги впустую, да еще и зарабатывать себе различные заболевания? При покупке дешевой пары вы через месяц отнесете ее мастеру, чтобы поменять набойки, подклеить подошву, подлатать ремешки или стельки… А это все дополнительные траты, которые к тому же неоправданны.

Красивая обувь, кстати, не обязательно должна быть броской, со множеством деталей и фурнитуры. Золотое правило от Эвелины Хромченко гласит: чем более сложный и кричащий на вас наряд, тем более «молчаливыми» должны быть туфли! Помните об этом, когда подбираете обувь к образу!

На чем можно сэкономить?